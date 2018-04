L'ancien numéro 1 belge de tennis s'est livré sans tabou pour notre série Que sont-ils devenus ?... " Vers mes 24 ou 25 ans, la qualité de mon jeu était celle d’un joueur du top 30 ou voire mieux encore, mais dans ma tête, j’étais toujours un gamin".

Ils ou elles ont été à un moment de leur vie, de leur carrière sous les feux des projecteurs, à la une des journaux, devant les objectifs des photographes... Depuis, ils ont retouvé un certain anonymat, la vie de monsieur et madame tout-le-monde. Comment vivent-ils ce transfert de la lumière à l'ombre, du terrain au banc ? Que font-ils ou elles de leur vie ? Sont-ils plus heureux, plus épanouis ?