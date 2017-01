David Goffin (ATP 11) représente encore un gros point d'interrogation pour la rencontre du premier tour du Groupe Mondial de la Coupe Davis qui verra la Belgique se déplacer en Allemagne, à Francfort, du 3 au 5 février prochains.

La famille Zverev, Mischa (ATP 50) l'aîné et Alexander (ATP 19) le cadet, sera, en revanche, bel et bien présente dans la Fraport Arena. "Avant le tournoi, je n'étais pas certain de figurer dans l'équipe. Et là, soudainement, j'ai atteint les quarts de finale et je risque de devoir disputer deux simples et peut-être même le double", a confié Mischa à la presse de son pays avant de quitter Melbourne.

"J'avoue que je ne sais pas trop quoi penser. Je suis envahi par un tourbillon d'émotions. Je suis évidemment ravi de faire mon retour en sélection et cette fois pas parce que 17 autres ont refusé de jouer", sourit-il.

Mischa Zverev mérite en effet sa place dans l'équipe allemande après son épatant parcours à l'Australian Open, où il a battu John Isner (ATP 19) puis créé la sensation en dominant Andy Murray (ATP 1), le quintuple finaliste, en huitièmes de finale. Mais au fond, que pense-t-il de la Belgique et de David Goffin (ATP 11), qu'il pourrait croiser en simple dès le premier jour ?

"Goffin a lui aussi remarquablement bien joué ici. Il est dès lors délicat d'établir un pronostic. Je pense que mon frère (NdlR : Alexander) peut le battre. Il l'a déjà fait l'an dernier sur terre battue (NdlR : au tournoi ATP de Munich). Ici, la rencontre se déroulera sur dur intérieur. On verra. Beaucoup pourrait dépendre du double, mais je ne sais pas encore quelle paire nous alignerons. Jusqu'ici, je n'ai joué qu'avec mon frère, jamais avec Kohlschreiber ou Struff. On verra. Je pense que cela risque d'être une rencontre très indécise", conclut-il.