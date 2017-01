Le capitaine allemand Michael Kohlmann a donné sa sélection pour le match de Coupe Davis contre la Belgique.

Le capitaine allemand, Kohlmanns, a sélectionné, mardi, Mischa Zverev (ATP 50), qui a créé la sensation à l'Open d'Australie en éliminant le N.1 mondial Andy Murray, son frère Alexander Zverev (ATP 24), Philipp Kohlschreiber (ATP 33) et Jan-Lennard Struff (ATP 58) en vue du match de Coupe Davis contre la Belgique, du 3 au 5 février, à Francfort. "Nous allons affronter la Belgique avec nos joueurs les plus forts du moment", a résumé le capitaine allemand, lequel s'attend à un match difficile avec aux Belges, finalistes il y a deux ans.

Les joueurs allemands sont apparus en bonne forme à Melbourne. Mischa Zverev, 29 ans, a atteint les quarts de finale, le meilleur résultat de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem, où il a été éliminé par Roger Federer. En 8e de finale, il s'était offert le scalp du N.1 mondial Andy Murray.

Alexander Zverev, 19 ans, a été éliminé au 3e tour par Rafael Nadal en cinq sets, après mené deux sets à un.

Le parcours de Kohlschreiber, 33 ans, s'est également arrêté au 3e tour, contre Gaël Monfils.

Struff, 26 ans, a été éliminé par l'Autrichien Dominic Thiem au premier tour.

Par ailleurs, la Fédération allemande a indiqué que le Croate Niki Pilic ne serait plus consultant de l'équipe de Coupe Davis. Premier capitaine à remporter la Coupe Davis avec trois équipes différentes - l'Allemagne en 1988, 1989 et 1993, la Croatie en 2005 et la Serbie en 2010 - Pilic était devenu consultant du capitaine Michael Kohlmann il y a deux ans, mais, à 77 ans, ne "souhaite plus voyager autant".

L'Allemagne et la Belgique s'affronteront à Francfort du 3 au 5 février dans le cadre du premier tour du Groupe mondial. En quarts de finale, le gagnant retrouvera le vainqueur du duel entre l'Argentine, tenante du titre, et l'Italie.

La Belgique ne s'est jamais imposée en huit duels face à l'Allemagne. La dernière confrontation remonte à 2007, en quarts de finale du Groupe mondial. Les Allemands l'avaient emporté 3-2 à Ostende.