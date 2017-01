Tennis L’année 2017 a débuté mais, en tennis, on a à peine attendu les douze coups de minuit pour effectuer le premier service d’une saison qui s’annonce passionnante puisque des changements sont en cours. Nous avons soumis à quatre spécialistes les quatre questions que tout le monde de la petite balle jaune se pose. Et nous avons également répondu à six autres questions d’actualité pour cette saison 2017.





QUI SERA N°1 MONDIAL A LA FIN DE L'ANNEE?

Filip Dewulf : "Murray va conserver sa place. Il a effectué un grand pas en avant. Il n’a pas le même nombre de titres en Grand Chelem que les trois autres joueurs du Big Four , mais il est désormais à leur hauteur. Il a franchi un cap et va poursuivre sur cette lancée, il va être le patron du circuit. Il a profité des absences de Nadal et Federer pour tout gagner et a pris une confiance énorme. Désormais, il ne doute plus. Je pense aussi que la place de n°1 mondial n’intéresse plus trop Djokovic : une fois qu’on a occupé l’échelon le plus élevé, ce qui compte, ce sont les titres. Le Serbe va jouer moins qu’avant pour mieux se concentrer sur les grands rendez-vous."

Eduardo Masso : "C’est très délicat à dire, mais je vote Murray parce que je l’aime bien. Il a plus un jeu de terre battue et vous savez que c’est ce que je préfère. De plus, il y a plus d’un an qu’il est au top : en 2015 déjà, c’est lui qui avait offert la Coupe Davis à la Grande-Bretagne. Il est monté en puissance et a pris de l’assurance. Il a été le premier à prendre un top coach et il a faim de victoires car, du Big Four traditionnel, c’est celui qui compte le moins de titres. Mais, en 2016, il a fait trois finales sur quatre en Grand Chelem. En tout cas, on va avoir droit à une belle bagarre car je ne doute pas que Djokovic va revenir avec une nouvelle motivation. Les vrais champions sont ceux qui restent motivés malgré l’argent."

Christophe Rochus : "Djokovic a eu un coup de mou, mais il va revenir. Murray mérite sa première place mais, à forme égale, Djokoic a un jeu plus agressif, il arrive à passer au-dessus. Murray a toujours des passages à vide qui peuvent lui coûter cher."

Xavier Daufresne : "Je pense aussi que Djokovic va repasser devant. Je suis d’accord avec Christophe : Murray mérite sa première place mais ça, c’est un classement sur un an. Tenir la distance sur plusieurs mois, c’est un autre défi. Djokovic avait sans doute besoin d’une nouvelle motivation, d’un nouveau challenge : Murray les lui a offerts. Je ne pense pas non plus que le changement de coach va jouer un rôle : c’est le joueur qui compte."





DEL POTRO VA-T-IL REVENIR DANS LE TOP 10?

Filip Dewulf : "Je crois qu’on n’a pas encore revu le meilleur Del Potro jusqu’ici car il n’est pas encore à 200 % de son revers. Il a surfé sur une vague d’enthousiasme et d’énergie, tout le monde était très content pour lui, il n’y avait que du positivisme autour de son nom. On va voir si cela va continuer car, maintenant, on l’attend au tournant. Tout le monde a compris qu’il était capable de se protéger avec son slice, mais il va devoir confirmer, c’est un tout autre statut. Et le chemin pour revenir dans le Top 10 est long."

Eduardo Masso : "Del Potro a tout ce qu’il faut pour être Top 10 voire Top 5 si tout tourne bien pour lui. J’ai lu beaucoup à son sujet. Il a cravaché pour revenir. Les entraîneurs qui se sont occupés de lui ont trouvé les bons mots pour le remotiver et avec la confiance qui est la sienne, il est capable d’aller chercher une victoire en Grand Chelem. Pour moi, il peut prendre la place de gars comme Cilic et Raonic, mais il est fragile et doit gérer ses poignets."

Christophe Rochus : "Quand il joue à son meilleur niveau et avec l’envie qu’il a en lui, il est tout à fait capable de remporter un Grand Chelem. Il le mériterait car son succès n’est pas seulement celui d’une volonté extraordinaire : on parle ici d’un joueur de très haut niveau. Pour ce qui est de ses poignets, je ne suis pas pessimiste car il a adapté son jeu. Et puis, partout où il ira, il aura un atout supplémentaire : le public. Quel joueur peut dire qu’il fait l’unanimité sur les cinq continents ? Lui, c’est presque une icône."

Xavier Daufresne : "Je pense aussi que, comme il est parti là, il sera dans le Top 10 l’année prochaine, voire dans le Top 5 . Sur un match, il est capable de battre tout le monde. C’est un joueur d’un excellent niveau qui a sa place au sommet du ranking mondial."





NADAL ET FEDERER REVIENDRONT-ILS DANS LE TOP 3?

Filip Dewulf : "Je ne suis pas sûr que le classement les intéresse encore beaucoup. [...]

