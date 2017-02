En 2009, Serena Williams se retrouvait hors du tournoi après s'être pris un point de pénalité... sur une balle de match contre elle. En râlant pour une histoire de faute de pied, l'Américaine laissait la voie libre à Kim Clijsters, qui allait remporter son premier tournoi du Grand Chelem à l'US Open.





Sept ans et demi plus tard, c'est au tour d'Adrian Mannarino de se faire sortir à cause d'une pénalité. Le Français, au talent indéniable, mais au mental parfois (souvent ?) friable, disputait cette nuit le premier tour du tournoi de Delray Beach face à Kyle Edmund.





Et visiblement, le joueur n'était pas disposé à sortir une prestation digne de son tennis. Après avoir reçu un premier avertissement, le gaucher a ensuite écopé d'un point de pénalité. La raison ? Il a lancé une balle sur un ramasseur. Un incident qui aurait pu lui valoir une disqualification directe...













La suite du match est à sens unique en faveur du Britannique, classé quarante-neuvième à l'ATP. Celui-ci mène rapidement 6/3, 5/0. Sur le service de son adversaire, Mannarino fait n'importe quoi et "balance" le point en même temps que son coup droit dans les tribunes. La rencontre n'ira pas plus loin: l'arbitre de chaise annonce que Mannarino, soixantième mondial, prend un jeu de pénalité... et perd donc le match 6/3, 6/0.