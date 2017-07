La joueuse de tennis slovaque Daniela Hantuchova (34 ans), numéro cinq mondiale en 2003, a annoncé jeudi via son profil Facebook qu'elle mettait un terme à sa carrière.

"Je veux vous annoncer que le moment est venu de dire au revoir au tennis professionnel. Je suis très reconnaissante pour toutes les choses incroyables qui me sont arrivées à la fois sur et hors du court. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans tous les hauts et les bas".

Hantuchova a fait ses premiers pas sur le circuit pro en 1999. En 2002, elle a obtenu son premier grand succès en battant Martina Hingis en finale du tournoi WTA d'Indian Wells. Elle a également réussi de bonnes performances en Grand Chelem: demi-finale de l'Open d'Australie (2008) et quart de finale à Wimbledon (2002) et à l'US Open (2002, 2013).

La Slovaque a aussi fait fureur en double. Elle a remporté tous les tournois du Grand Chelem en double mixte: Wimbledon 2001 avec le Tchèque Leos Friedl, Open d'Australie 2002 avec le Zimbabwéen Kevin Ullyett, Roland Garros 2005 avec le Français Fabrice Santoro et US Open 2005 avec l'Indien Mahesh Bhupathi. Avec la Japonaise Ai Sugiyama en double dames, elle a disputé la finale à Roland Garros en 2006 et à l'Open d'Australie en 2009. En 2002, elle a également atteint le dernier stade de l'Open d'Australie avec l'Espagnole Arantxa Sánchez Vicario.

A son palmarès figurent sept titres WTA en simple et neuf en double féminin. En 2002, elle a remporté la Fed Cup avec la Slovaquie.

En raison de nombreuses blessures, Hantuchova a quitté le top 100 la saison dernière. Elle occupait la 317e position.