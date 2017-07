Le vestiaire était déjà très remonté contre l’organisation.

La gronde se faisait discrètement entendre ces jours derniers concernant la qualité des courts du tournoi : trop lents ("plus qu’à Roland-Garros", ont grincé Jelena Ostapenko et Dustin Brown), trop glissants, déjà endommagés après quatre jours. Ce ras-le-bol a totalement explosé jeudi après l’horrible chute de Bethanie Mattek Sands. Opposée à Sorana Cirstea sur le court 17, l’Américaine a glissé et chuté dans le premier jeu du troisième set, avant de se mettre à appeler à l’aide et hurler de douleur pendant ce qui a semblé une éternité. Cirstea, qui s’était précipitée vers sa rivale, a eu un mouvement de recul en constatant la blessure.

"J’ai vu son genou sorti. Sa rotule… Tout le monde était tétanisé. Elle était en état de choc, souffrait tellement. Son genou était dans une position très bizarre, je n’avais jamais vu ça de ma vie à part dans les films. J’ai paniqué, les secours mettaient longtemps à venir, j’ai essayé de la rassurer. C’était horrible."

Lucie Safarova, la partenaire de double Mattek Sands avec laquelle elle visait un quatrième titre du Grand Chelem de suite, est accouru en entendant la nouvelle et a fondu en larmes en découvrant la scène. Elle pleurait encore, tout comme Cirstea, quand Kristina Mladenovic a rejoint les vestiaires après sa défaite face à Alison Riske. "Quand je les ai vues dans cet état, je me suis dit qu’il s’était passé un drame. Et quand j’ai vu ce qui était arrivé… Pfff ! Je m’en fiche absolument d’avoir perdu ce match en fait tellement je suis soulagée de ne pas m’être a priori fait trop mal sur cette chute où j’ai senti mon genou partir. C’est quand même gonflé et je vais passer une IRM."

Les larmes aux yeux, la Française a expliqué qu’elle et Riske avait alerté l’arbitre dès la fin de l’échauffement sur l’état déplorable du court 18 : plus d’herbe au fond du terrain mais de la terre extrêmement glissante, et même des trous. Le superviseur est venu après deux jeux alors que les joueuses ne voulaient pas continuer.

"C’était dangereux, on était toutes les deux d’accord, et c’est la première fois qu’il m’arrive un truc pareil en Grand Chelem. On nous a dit qu’il n’y avait pas d’autre court disponible, qu’il fallait continuer à jouer, que les courts étaient dans cet état à cause de la chaleur. Mais la sécurité des joueurs est parfois mise en bas de la pile des priorités. Les filles dans le vestiaire se plaignent, Radwanska a dit que son court était horrible."

Les accidents arrivent, le gazon est une surface délicate, certes. Mais quand une joueuse se démet un genou en direct et que d’autres alertent des dangers courus, il devient intenable de fermer les yeux.