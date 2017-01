David Goffin (ATP 11), Steve Darcis (ATP 71), Ruben Bemelmans (ATP 159) et Joris De Loore (ATP 184) ont été sélectionnés, mardi, par le capitaine Johan Van Herck pour le match de Coupe Davis contre l'Allemagne, prévu du 3 au 5 février à Francfort.

C'est la même équipe qui a battu 4-0 le Brésil à Ostende, en septembre 2016, lors des barrages pour le Groupe Mondial.

"David Goffin et Steve Darcis sont des choix logiques. Je n'ai aucun doute qu'ils confirmeront leur bonne forme australienne la semaine prochaine à Francfort", a déclaré Van Herck. "Ruben Bemelmans et Joris De Loore ont joué un double très solide lors de la rencontre précédente face au Brésil et je suis convaincu qu'ils peuvent ré-éditer cette prestation. J'ai pleine confiance que ces joueurs, avec tout le staff, s'investiront pleinement et se battront sur tous les points. Nous savons que ce sera nécessaire pour décrocher la victoire contre une très forte équipe allemande et nous qualifier pour les quarts de finale du Groupe Mondial."

Ce duel compte pour le premier tour du Groupe Mondial. Le vainqueur affrontera, en quarts de finale, le gagnant du match entre l'Argentine, tenante du titre, et l'Italie. Le perdant devra jouer les barrages pour le maintien dans le groupe mondial.

L'Allemagne a sélectionné les frères Alexander (ATP 24) et Mischa Zverev (ATP 50), Philipp Kohlschreiber (ATP 33) et Jan-Lennard Struff (ATP 58).