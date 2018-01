L'Allemagne s'est qualifiée vendredi pour la finale de la Hopman Cup, compétition de tennis par équipe nationale mixte. Alexander Zverev et Angelique Kerber se sont imposés dans le double décisif, terminant premiers du groupe A, celui de la Belgique.

Angelique Kerber (WTA 21) a d'abord battu Daria Gavrilova (WTA 25) sur le score de 6-1, 6-2 mais Alexander Zverev (ATP 4) a ensuite été surpris par l'Australien Thanasi Kokkinakis (ATP 209) 5-7, 7-6 (7/4) et 6-4. Dans la foulée, l'Allemagne s'est assurée sa place en finale en remportant le double, 1-4, 4-1 et 4-3 (5/3). En cas de défaite allemande dans ce match décisif, la place de finaliste revenait à la Belgique.

Plus tôt dans la journée, les Belges se sont imposés 3-0 devant le Canada.

Jeudi, la Suisse de Roger Federer et Belinda Bencic s'était qualifiée pour la finale et aura l'occasion d'ajouter un troisième titre à son palmarès après ceux de 1992 et 2001. L'Allemagne compte également deux succès (1993 et 1995). L'année dernière, la France s'était imposée avec Richard Gasquet et Kristina Mladenovic.