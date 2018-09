Le Liégeois n’ira pas à Tokyo pour défendre son titre et ne sera pas non plus à Shanghai.

La tournée asiatique de David Goffin vient de faire flop et c’est une petite catastrophe pour le n°1 belge. Tenant du titre à Shenzhen et Tokyo, le Liégeois a perdu d’entrée dans le premier jeudi face à Andy Murray (6-3, 6-4) et y a perdu gros puisque ce sont ses chances au Japon et à Shanghai qui se sont aussi envolées. Le clan Goffin nous a ainsi répondu ce vendredi qu’il n’y avait “aucune” chance de le voir disputer le Masters 1000 de Shanghai. La faute, toujours, à ce bras droit blessé à Cincinnati qui avait de nouveau lâché en huitièmes à l’US Open. Le repos pris après n’a apparemment rien changé à la situation globale malgré une prestation plus que correcte à la Laver Cup à Chicago au sein du Team Europe. Sur la durée, ça ne tient pas.

Outre l’inquiétude sur l’état de ce bras droit, épaule, coude et avant-bras ayant donné des signes de détresse cette saison, il y a aussi des soucis à venir au niveau de son classement. Aujourd’hui 11e mondial, il a perdu 160 points à Shenzhen mais va en perdre 500 avec son forfait à Tokyo. Il n’y a qu’à Shanghai qu’il ne défendait aucun point car battu d’entrée la saison passée. Mais derrière il défend un quart à Anvers, une demi-finale à Bâle, un huitième à Paris et surtout une finale au Masters de Londres. Un Masters où à l’heure actuelle il n’est pas qualifié car 12e à la Race. Cette blessure tombe donc à un bien mauvais moment !