David Goffin (ATP 11) a pu compter sur le soutien de supporters particuliers, mercredi, lors de son quart de finale contre Grigor Dimitrov (ATP 15).

La famille Borlée était, en effet, dans les tribunes de la Rod Laver Arena pour encourager le Liégeois. "Nous avons sympathisé lors des Jeux Olympiques à Rio", a raconté Kevin. "Et comme nous sommes pour l'instant en stage à la Gold Coast, nous avons profité de l'occasion pour venir le voir." Cela n'a malheureusement pas suffi. Les Borlée aiment le tennis. Jacques, le papa, a ainsi travaillé comme préparateur physique dans le milieu, notamment pour le BATD, et avec Christophe Rochus. Il connaît également bien Thierry Van Cleemput, le coach du N.1 belge. Les enfants, eux, ont aussi joué au tennis lorsqu'ils étaient plus jeunes, Dylan même de manière assez active entre l'âge de 12 et 15 ans. "Federer est notre joueur favori", confièrent-ils en chœur. Et qu'ont-ils pensé de David Goffin ?

"C'est dommage pour David. On voit qu'il avait envie, mais ce n'était pas évident. Dimitrov a très bien joué", a confié Jonathan. "Il est déjà arrivé jusqu'en quart de finale. C'est remarquable. Il est 11e mondial, cela veut dire qu'il fait partie des meilleurs", glissa pour sa part Kevin. "Je ne pense pas que l'on puisse pas comparer son parcours à celui d'arriver en finale d'un 400 m aux championnats du monde pour nous. On aimerait bien avoir quatre championnats du monde par an", sourit-il. "C'est très beau ce qu'il a réalisé. Il sait qu'il doit encore progresser pour franchir un cap et il va tout faire pour."

Le mot de la fin est revenu à Dylan. " Dimitrov était très fort. David a essayé de chercher les solutions, mais il n'y avait pas beaucoup de fautes directes de la part de Dimitrov. Et en cherchant évidemment, on fait des erreurs. Mais David a tout de même livré un très beau tournoi. Il peut être fier de lui."