C’était à nouveau l’effervescence, dimanche après-midi, au sein de la famille Mertens à Hamont. Robbe, le petit ami entraîneur d’Elise, était là aussi pour regarder le match de Fed Cup opposant la Roumanie à la Belgique et plus particulièrement Begu, 29e mondiale, à la jeune Limbourgeoise.

Autant dire que ce fut à nouveau l’euphorie lorsque Elise a signé une nouvelle très grande performance, assurant du même coup la qualification de la Belgique pour les barrages d’accès au groupe mondial I.

"Nous n’étions pas partis parce que nous pensions sincèrement qu’elle ne jouerait que le double", dit Liliane, sa maman. "Mais cette rencontre, elle en avait déjà rêvé tellement souvent que je n’ai pas eu besoin de lui parler pour comprendre à quel point elle était touchée. Il m’a suffi de voir les larmes couler sur sa figure la fin de la rencontre. C’est la première fois que je note autant d’émotion sur le visage de ma fille. D’ailleurs, même Kirsten Flipkens était touchée. Pourtant, elle en a vu d’autres. Elise, elle, était la plus jeune du groupe."

Par la suite , ce fut la fête avec la dizaine de supporters, élus Fans of the Day par l’ITF pour leur comportement exemplaire dans les tribunes et pour avoir bravé le froid, la neige et les grèves afin de supporter leur équipe. "Ces gens-là ont été formidables et ils méritaient bien que les joueuses passent une partie de la soirée avec eux", ajoute la maman d’Elise. "D’autant que l’ambiance au sein du groupe avait été excellente au sein du week-end : les joueuses ont apprécié tout ce que Dominique Monami a fait pour souder le groupe."

