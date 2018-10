La Roumaine Simona Halep a déclaré forfait pour le tournoi de tennis WTA de Moscou, épreuve sur surface dure dotée de 932.866 dollars où elle était tête de série numéro 1.

"Je voulais vraiment jouer à Moscou, mais mon dos me cause trop de douleurs et je ne veux pas prendre de risques inutiles", a expliqué Simona Halep qui avait reçu une invitation des organisateurs russes.

La numéro 1 mondiale, qui souffre d'une hernie discale, a été remplacée dans le tableau par la Grecque Valentini Grammatikopoulou, 21 ans, 170e mondiale et très 'lucky-loser' des qualifications. Elle est en effet exemptée du premier tour et jouera au deuxième contre la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 40), 27 ans.

Assurée de terminer numéro 1 au classement WTA en fin d'année pour la deuxième fois de suite, Simona Halep avait du déclarer forfait pour le tournoi de Pékin il y a quinze jours. Elle espère pouvoir jouer le Masters de Singapour (du 21 au 28 octobre) qui réunit les 8 meilleures joueuses de la saison pour ce qui y serait sa cinquième participation.