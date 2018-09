Coup de tonnerre: la foudre s'abat sur Federer éliminé

Novak Djokovic attendait son meilleur ennemi Roger Federer en quart de finale de l'US Open. Le match était présenté comme la finale avant la lettre. Les gens avaient oublié qu'un homme était en grande forme depuis une semaine: l'Australien John Millman. Le 55e joueur mondial s'était surtout illustré cette année sur... deux Challengers: Kyoto et Aix -en-Provence ! Il n'a jamais brillé sur les Majors. Il n'a jamais tout simplement sorti de grands exploits sur le circuit. D'ailleurs, il n'a jamais remporté un titre ATP et n'a jamais dépassé la 49e place mondiale. Aujourd'hui, c'est lui le héros dont tout le monde parlera. Il vient de sortir en 4 sets Roger Federer de cet US Open en faisant preuve d'un sang-froid exceptionnel lors des deux derniers tie-breaks. Millman réalise le tournoi de sa carrière avec des succès face à Brooksby, Fognini, Kukushkin et maintenant Federer. Il n'aura rien à perdre contre Novak Djokovic





Cilic - Nishikori, le remake de la finale la plus insolite à l'US Open

Marin Cilic s'est montré plus solide pour battre David Goffin (lire l'interview de David Goffin dans Les Sports +). Le Croate retrouvera en quart de finale son adversaire de la finale de 2014, Kei Nishikori. C'est la première fois qu'ils s'affrontent à l'US depuis 2014. Cilic – Nishikori a été programmé à 6 reprises depuis le titre en Grand Chelem de Cilic en 2014. « Il joue très bien, j'ai regardé quelques uns de ses matches et il frappe bien. A moi de continuer à jouer mon jeu. »

Tsurenko, la surprise de cet US Open

Lors du tirage du tableau, Lesia Tsurenko n'avait pas regardé si loin dans le tableau car les joueuses n'aiment pas se mettre trop de pression, car l'US Open ne lui a jamais vraiment réussi en 7 participation (un 8e en 2016) et car elle avait sur sa route la n°2 mondiale dès le deuxième tour. Et pourtant, l'Ukrainienne de 29 ans est toujours en vie dans le tournoi. Elle a atteint les quarts de finale en battant la Tchèque Marketa Vondrousova (une gamine de 19 ans qu'il faudra suivre) 6-7 (3), 7-5, 6-2. Tsurenko a eu besoin du médecin lors du premier set car elle était victime de la chaleur. Elle est déjà assurée d'obtenir son meilleur classement lundi prochain, soit une 26e place mondiale. Elle le mérite car à New York, elle a développé un jeu précis et puissant. En quart de finale, elle affrontera une autre surprise, la Japonaise Naomi Osaka, 20 ans à peine, qui a également survécu dans la fournaise. Elle a battu Aryna Sabalenka 6-3, 2-6, 6-4 pour se qualifier pour ses premiers quarts de finale.





Sharapova prend la porte : dur dur pour les organisateurs

Maria Sharapova n'est plus la grande Maria. Tout le monde le sait. Elle a été éliminée en huitième de finale par Carla Suarez-Navarro en deux sets rapides 6-3, 6-4. Sharapova n'avait jaamis perdu lors de ses 23 matches en night session. C'est une première. Suarez-Navarro, qui fêtait son anniversaire, raconte que « c'est la première fois que je joue sur ce terrain alors que Maria y joue tous les jours mais j'ai vraiment fait un très bon match. » Sharapova a simplifié sa tâche avec ses 38 fautes directes, 8 doubles fautes. L'Espagnole jouera un quart face à Madison Keys, souvenez-vous c'était la finaliste de l'an passé.





L'Ecosse ne verra pas Murray

Andy Muray ne fait plus partie de l'actualité de l'US Open depuis longtemps, mais il a refait une apparition sur... Instagram. Il y a annoncé qu'il sera forfait pour le match de Coupe Davis en Ecosse. "Comme c'était probablement ma dernière chance de jouer en Ecosse comme professionnel, je voulais vraiment être présent avec l'équipe et j'ai pris cette décision assez difficile."





Le chiffre du jour

31

La température sur les courts de l'US Open avec 65% de taux d'humidité. Rien ne sera épargné à ces gladiateurs des temps modernes.





31

C'est aussi l'âge de Novak Djokovic qui a battu en trois sets le Portugais Joao Sousa 6-3, 6-4, 6-3. "Je suis très content d'avoir gagné en trois sets, c'était beaucoup plus difficile que le score ne l'indique et les conditions étaient difficiles," a confié Novak Djokovic





Les phrases du jour...

... de David Goffin

"Dans la troisième manche, j'ai de nouveau ressenti des douleurs au bras. C'était dur pour moi de servir à 100% et j'avais eu l'occasion de remporter le premier set à 5-4. Ce n'était pas facile de tout donner sur chaque point. Quand vous commencez à penser à votre bras, vous n'êtes plus concentré à 100%. À l'arrivée, c'est une victoire en trois sets pour lui. C'est dommage de finir le tournoi de cette manière."





... de John Millman

"J'ai du mal à y croire. J'ai tellement de respect pour Roger. Il a été un héros pour moi. Il n'a pas été à son meilleur niveau aujourd'hui mais je prends."