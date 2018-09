Le Reste du monde n'est plus mené que de deux points (7-5) par l'Europe dans la Laver Cup, épreuve de tennis par équipes, après la victoire du double formée de l'Australien Nick Kyrgios et de l'Américain Jack Sock, samedi à Chicago (Illinois). Ensemble, ils ont dominé le Belge David Goffin et le Bulgare Grigor Dimitrov en deux sets 6-3, 6-4 dans la dernière rencontre de la deuxième journée. Plus tôt, le Sud-Africain Kevin Anderson, 9e mondial, était venu à bout du Serbe Novak Djokovic (N.3) 7-6 (7/5), 5-7, 10/6.

Alors que son équipe était mené 7 à 1, Anderson a apporté à "Team World" sa première victoire en simple depuis le coup d'envoi de cette deuxième édition de la Laver Cup, tandis que Djokovic a concédé sa deuxième défaite en deux jours.

La veille, le N.3 mondial, vainqueur cette année à Wimbledon et de l'US Open, s'était en effet incliné avec Roger Federer en double face à Anderson et à l'Américain Jack Sock 6-7 (5/7), 6-3, 10/6.

Les deux premiers simples de la journée de samedi étaient revenus à l'Europe grâce au Suisse Roger Federer, organisateur de l'épreuve, qui avait dominé l'Australien Nick Kyrgios, 6-3, 6-2, et à l'Allemand Alexander Zverev (N.5), vainqueur en trois sets, 3-6 7-6 (10/8), 10/7, de l'Américain John Isner (N.10).

Tout reste possible lors de la 3e journée, puisque chaque victoire rapportera trois points, contre un vendredi et deux samedi.

L'Europe avait remporté en 2017 à Prague la première édition sur le score de 15-9.

La première équipe qui atteint 13 points remporte l'épreuve.

Les résultats de samedi :

Europe - Reste du monde 7 - 5

Alexander Zverev (GER) bat John Isner (USA) 3-6 7-6 (10/8), 10/7

Roger Federer (SUI) bat Nick Kyrgios (AUS) 6-3, 6-3

Kevin Anderson (RSA) bat Novak Djokovic (SRB) 7-6 (7/5), 5-7, 10/6

Nick Kyrgios/Jack Sock (AUS/USA) battent David Goffin/Grigor Dimitrov (BEL/BUL) 6-3, 6-4

Déjà joués

Grigor Dimitrov (BUL) bat Frances Tiafoe (USA) 6-1, 6-4

Kyle Edmund (GBR) bat Jack Sock (USA) 6-4, 5-7, 10/6

David Goffin (BEL) bat Diego Schwartzman (ARG) 6-4, 4-6, 11/9

Kevin Anderson/Jack Sock (RSA/USA) battent Novak Djokovic/Roger Federer (SRB/SUI) 6-7 (5/7), 6-3, 10/6