C’était il y a dix ans. Et ceux qui ont assisté à la finale de ce Wimbledon 2008 entre Rafael Nadal et Roger Federer en tremblent encore. Au sommet de leur art, les deux champions ont livré un combat titanesque qui s’est terminé à la lumière de la lune par la victoire de l’Espagnol. On n’avait plus assisté à un tel duel depuis le choc entre Björn Borg et John McEnroe en 1980.George Murphy n’oubliera, lui non plus, jamais ce jour de 2008 où il a ramassé les balles autour de Rafael Nadal et Roger Federer pendant la finale.