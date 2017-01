Le sport offre parfois des situations étranges. Le fair-play devient alors secondaire sans que le règlement ne soit transgressé. Elise Mertens a profité d’un abandon très (trop) précoce pour se qualifier en quart de finale du tournoi de Hobart.

L’Américaine Sachia Vickery (WTA 135) n’a attendu qu’un seul jeu pour prendre la poudre d’escampette et rejoindre les qualifs de Melbourne. En cinq minutes de jeu, l’affaire était pliée. Une mascarade indigne de la WTA évidemment.

Membre du pro team de Hope and Spirit, Elise Mertens n’est pas la protégée directe de Daniel Meyers. En tant qu’expert du tennis mondial, le fondateur de Hope and Spirit, qui est présent à Melbourne avec quatre joueurs, a levé un coin du voile sur une pratique courante. "Quand une joueuse ou un joueur qui peut jouer les qualifs d’un Grand Chelem est encore en lice dans un autre tournoi, il joue le kiné", souligne Daniel Meyers sans accuser directement l’adversaire de la Louvaniste. "On abandonne assez vite dans la rencontre. C’est à celui ou celle qui ose abandonner le plus tôt dans le match."

La pratique est nauséabonde, mais l’opération n’est pas forcément intéressante. Daniel Meyers développe. "Le calcul est mauvais. Elise prendra au moins 60 points et se rapprochera très fort du Top 100 grâce à Hobart. Elle pourrait même atteindre cet objectif si elle remporte le tournoi. Elle a plus à gagner à Hobart qu’à Melbourne. En plus, elle a battu Mladenovic, ce qui a haussé son capital confiance. Elle a joué un match extraordinaire. Je suis certain qu’elle a franchi un cap à Hobart. Pour avoir au moins 60 points, elle aurait dû passer les trois tours des qualifs et remporter deux matches dans le tableau final (25+10+45). Je suis content de ce qui lui arrive. L’autre a pipé les dés."

La Louvaniste de 21 ans se retrouve donc pour la seconde fois de sa carrière en quart de finale d’un tournoi WTA, après Rosmalen l’année dernière. Elle a signé mardi sa cinquième victoire à Hobart, où elle est issue des qualifications.

Mertens affrontera, au tour suivant, soit la Néerlandaise Kiki Bertens (WTA 22), tête de série n°1, soit la Kazakhe Galina Voskoboeva (WTA 310) qui s’affrontaient la nuit passée.