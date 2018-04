L'ATP a ressorti 7 points de mutants de la carrière de Rafa sur la surface ocre. Et parmi ceux-ci, quelques pépites comme ce duel face à l'Argentin Guillermo Coria à Monte-Carlo en 2003. Nadal avait alors 17 ans et s'était incliné 7/6 6/2. Par la suite, il prendra sa revanche sur Guillermo Coria quatre fois, dont une en finale de Monte-Carlo deux ans plus tard.