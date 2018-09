Si vous avez manqué les matches de la nuit passée, voici un passage en revue de tout ce qu'il faut savoir.

ZVEREV PREND LA PORTE

L’Allemand n’a pas fêté l’arrivée d’Ivan Lendl dans son équipe en grandes pompes à New York puisqu’il s’est fait sortir au troisième tour par son compatriote Philipp Kohlschreiber. Le match des occasions manquées pour le 4e joueur mondial qui a notamment mené 5-3 dans le premier set et 3-0 dans le quatrième avant de s’incliner 6-7(1), 6-4, 6-1, 6-3. Un désastre n’ayons pas peur des mots pour un joueur qui a tout de même beaucoup de mal à être au rendez-vous des Majeurs. Une mauvaise habitude qu’il va devoir vite corriger s’il veut atteindre les grands objectifs que son jeu peut aller chercher. “Ivan m’a prévenu dès avant le début du tournoi que ça allait prendre du temps de réussir à aller au bout en Grand Chelem, qu’il fallait déjà penser à l’an prochain.” Lendl une fois encore ne s’était pas trompé.

SHARAPOVA DOUCHE OSTAPENKO

Il n’y a pas eu la bataille espérée entre Maria Sharapova et Jelena Ostapenko. La Russe a étouffé sa rivale en deux petits sets (6-3, 6-2). “Je me suis sentie en confiance du début à la fin, j’ai bien mieux joué que lors de mes précédents matches, j’ai mieux servi. Et j’ai vraiment bien bougé. Je n’ai vraiment pas eu l’impression qu’elle pouvait me faire mal.” Elle affrontera désormais Carla Suarez Navarro pour une place en quarts de finale.

SABALENKA OH LA LA !

Attention, ovni ! La Biélorusse Aryna Sabalenka éclabousse de sa puissance le début de cet US Open. A 20 ans, la récence champion de New Haven qui avait aussi atteint les demi-finales à Cincinnati, a éjecté Petra Kvitova (7-5, 6-1) afin d’atteindre son premier huitième de finale en Grand Chelem. Actuellement 20e joueuse mondiale, elle possède un coup droit à la Del Potro et une cadence de jeu infernale. Le phénomène ne fait sans doute que commencer. Pour l’anecdote, elle est coachée par l’ancien joueur russe Dmitry Tursunov.

CHIFFRE : 22

Maria Sharapova n’a encore jamais perdu un match en night session à l’US Open. Elle est en désormais à 22-0.

PHRASE

“Mon meilleur match de la semaine et l’une de mes meilleures performances depuis Wimbledon”, Novak Djokovic après sa victoire du troisième tour face à Richard Gasquet (6-2, 6-3 6-3).