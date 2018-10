Les frères jumeaux Alekseenko, Gleb et Vadim, ont été suspendus à vie par l'TIU, la Tennis Integrity Unit, pour des dossiers de matches truqués et de corruption liés aux paris, a annoncé l'instance indépendante lundi.

Les deux joueurs de 35 ans, qui ne font pas partie du top mondial, ont écopé en outre chacun d'une amende de 250.000 dollars après avoir été reconnus coupable de multiples infractions en matière de matches truqués.

Gleb et Vadim Aleseenko ont sévi dans des tournois Futures du circuit ITF en Roumanie, en Russie, en Allemagne et en Turquie entre juin 2015 et janvier 2016.

Vadim Alekseenko est 1113e simple et son meilleur classement remonte à juin 2014 (497e). Gleb Alekseenko est 1724e à l'ATP et son meilleur classement remonte à mai 2011 (609e).

La Tennis Integrity Unit est une initiative des directeurs du Grand Chelem, de l'ITF, la fédération internationale, l'ATP et la WTA qui se sont associés pour aborder avec une tolérance zéro la corruption dans le tennis.