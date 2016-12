LES TOPS

Coupe Davis et Fed Cup : le ciment de la Belgique

Le tennis est sans doute le seul sport où une équipe peut jouer une finale mondiale une année et risquer la relégation quelques mois plus tard. C’est arrivé à la Suisse en 2015 et ça a failli arriver à la Belgique en 2016. Mais dans l’adversité, les Mousquetaires belges ont su faire bloc. Ils le doivent en grande partie à Johan Van Herck, un rassembleur qui a compris qu’en tennis 1+1 peuvent faire 3. On l’a d’ailleurs vu lors du double où Ruben Bemelmans et le jeune Joris De Loore, qui se connaissaient à peine un an plus tôt, ont battu la paire Soares-Melo, une des meilleures du monde, assurant ainsi le maintien dans le groupe mondial. Et Dieu sait si c’est important car, une fois descendu, le chemin du retour est long. La Dernière Heure est le seul média belge à avoir partagé, en Israël puis en Roumanie, le calvaire des joueuses d’Ann Devries pour quitter la zone Europe/Afrique. D’abord avec des gamines (Van Uytvanck, Bonaventure, Mestach, Benoit) puis avec le précieux concours de Wickmayer et Flipkens qui ont accepté de mettre leur saison entre parenthèses pour remonter dans le groupe mondial.

Del Potro, ce super-héros !

Diego Maradona qui danse dans la tribune comme le premier hincha, des supporters croates pourtant habitués aux ambiances de feu qui se demandent ce qui leur arrive, un Marin Cilic complètement déboussolé par cet extraterrestre qui, de l’autre côté du filet et malgré un doigt fêlé, plie mais ne rompt pas… Souvent décriée pour son format, la Coupe Davis nous a fait autant vibrer cette année qu’il y a un an à Gand, lorsque c’était la Belgique qui jouait la finale. On le doit évidemment à Juan Martin Del Potro, ce super-héros à côté duquel Batman et Superman sont des enfants de chœur. Au début de l’année, après trois ans de souffrance, il avait chuté au-delà de la 1000e place mondiale. Quelques mois plus tard, outre une médaille d’argent olympique, il offre à l’Argentine cette Coupe Davis qui lui avait déjà échappé à quatre reprises. C’est pour des moments pareils qu’on aime tant ce merveilleux sport qu’est le tennis.

Le énième retour au premier plan de Steve Darcis

Au début de l’année 2016, la Belgique ne comptait plus qu’un seul joueur dans le Top 100 : David Goffin. Steve Darcis avait quitté les places qualificatives pour les tournois du grand chelem et sa chute en enfer allait se poursuivre avec une double opération au poignet qui l’obligeait à faire l’impasse sur le premier tour du groupe mondial de Coupe Davis. En avril, il était 178e mondial et le seul pari que d’aucuns se risquaient encore à faire sur lui était celui de son départ à la retraite. D’autant que le décès de son coach, Julien Hoferlin, l’avait terriblement touché au moral. Mais le Sprimontois est un guerrier sur le terrain comme en dehors. C’est dans toutes ces épreuves qu’il a trouvé la force de revenir, de sortir des qualifications de Roland-Garros et d’oser faire l’impasse sur Wimbledon pour mieux préparer son retour, remporter 3 challengers et revenir dans le Top 100.





LES FLOPS

Veut-on vraiment mettre fin aux matches truqués ?

Quarante-huit personnes arrêtées en Belgique, trente-quatre (dont 6 joueurs) en Espagne. Quelques suspensions prononcées. Des lampistes. Car le fond du problème, lui, reste intact : en tennis plus que dans n’importe quel autre sport, les matches truqués tuent le jeu. Et on est en droit de se demander si quelqu’un veut réellement s’y attaquer. Au début de l’année, la BBC révélait qu’une affaire impliquant de grands joueurs avait été étouffée. Pratiquement dans le même temps, l’ITF signait un accord de sponsoring avec un bookmaker… Un peu comme si on demandait à InBev d’investir dans l’alcolock… Les matches truqués touchent principalement les petits tournois. Parce que, pour les joueurs qui y participent, perdre est souvent plus intéressant financièrement que gagner. Croyant remédier à cela, l’ATP a durci les critères d’entrée dans les grands tournois. Elle espère ainsi décourager les candidats au professionnalisme. Le tennis risque dès lors de devenir, plus que jamais, un sport élitiste. Comme en F1, ce ne sont pas les meilleurs qui gagneront leur place dans le Top 100 mais ceux qui auront les moyens de subsister.

On a volé 6 mois de la carrière de Petra Kvitova

La période de Noël est celle où les joueurs de tennis se remettent au travail, élaborent leurs plans, dessinent leurs rêves. Celui de Petra Kvitova (26) était de revenir dans le Top 10. Elle venait de remporter la Fed Cup avec la République tchèque, elle avait le droit de penser qu’elle avait sa place dans un tennis féminin en pleine (r) évolution. Un monte-en-l’air en a décidé autrement. Il est entré dans son appartement et a attaqué la jeune fille au couteau, touchant des ligaments de sa main gauche. Un véritable attentat, exactement comme si on cassait la jambe de Messi ou Ronaldo. On ne veut même pas savoir si le voleur a emporté quelque chose. Il a volé 6 mois de la vie d’une joueuse. Une éternité.

Kyrgios a tout d’un numéro un mondial… sauf le cerveau

Trois titres ATP, un quart de finale à Wimbledon et un quart de finale à l’Open d’Australie. Un jeu terriblement spectaculaire, une mobilité incroyable… À 21 ans, Nick Kyrgios a tout pour devenir non seulement le meilleur joueur du monde mais pour conférer au tennis ce côté magique qui risque de lui manquer lorsque Federer et Nadal auront pris leur retraite ou seront lâchés par leur physique. Tout… sauf un cerveau. John McEnroe a beau dire que ce n’est pas un criminel, son comportement est tout simplement scandaleux. Il a beau dire qu’il mûrit, qu’il va changer… On ne voit aucune trace d’amélioration. Même pas sûr qu’un psychologue et 40.000 euros d’amende le fassent réfléchir. Car pour réfléchir, il faut de la cervelle.