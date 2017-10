La numéro 1 du tennis belge Elise Mertens (WTA 38/N.5) n'est pas parvenue à se qualifier pour sa 3e finale sur le circuit WTA, vendredi soir à Luxembourg. La Limbourgeoise a été battue en demi-finale de cette épreuve en salle sur surface dure dotée de 250.000 dollars par la Portoricaine Monica Puig (WTA 69). La championne olympique de Rio s'est imposée en deux manches 6-2 et 7-5 en 1h29.

Mertens avait remporté sa première finale à Hobart en janvier et perdu la deuxième à Istanbul en avril.

Elise Mertens, 21 ans, tentera de se consoler samedi en enlevant au Grand Duché son 3e titre titre WTA en double, en compagnie de la Canadienne Eugenie Bouchard, à l'occasion de sa 5e finale. Notre compatriote a gagné à Auckland en 2016 (avec An-Sophie Mestach) et à Guangzhou en 2017 (avec la Néerlandaise Demi Schuurs) et perdu les finales d'Istanbul (avec l'Américaine Nicola Melichar) et de Bucarest (avec Schuurs) cette année.

Puig, 24 ans, qui avait déjà éliminé une autre Belge Alison Van Uytvanck (WTA 88), mercredi au deuxième tour, 7-6 (7/2) et 7-6 (7/1) sera opposée en finale à l'Allemande Carina Witthoeft (WTA 73).

Celle-ci a remporté la première demi-finale aux dépens de la Française Pauline Parmentier (WTA 101), issue des qualifications, 7-6 (7/2), 1-6 et 6-3.

Carina Witthoeft vise un premier titre. Puig, jouera sa 4e finale (avec celle du tournoi olympique) et ambitionne un 3e titre après Strasbourg en 2014 et l'olympique à Rio en 2016.