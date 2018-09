La phase finale de la première édition de la Coupe Davis new look aura bien lieu à Madrid. L'ITF et Kosmos Tennis ont officialisé la nouvelle. Madrid sera le théâtre des deux premières éditions prévues en 2019 et 2020. Le choix s'est porté sur un lieu mythique du tennis mondial, la Caja Magica. Pour rappel, la phase finale regroupera 18 nations.

Le comité directeur de la Coupe Davis est composé du président de l'ITF, David Haggerty, du fondateur et président de Kosmos, Gerard Piqué, de l'ancien joueur de tennis professionnel espagnol Galo Blanco et du vice-président de l'ITF, René Stammbach. Une proposition de la Métropole Européenne de Lille a également été examinée, le Comité ayant relevé le haut niveau de proposition des deux villes candidates.

«Nous sommes ravis de présenter la finale de la Coupe Davis 2019 by BNP Paribas à Madrid", a confié dans un communiqué le président de l'ITF. "La ville est un endroit approprié pour mettre en scène le tennis de la plus haute qualité et des divertissements exceptionnels pour des milliers de fans du monde entier. Nous sommes impatients de travailler avec la ville pour réaliser nos ambitions d’élever la Coupe Davis à un nouveau niveau. Au nom du comité de pilotage, nous remercions l'Ayuntamiento de Madrid et la Comunidad de Madrid, ainsi que Lille pour leurs excellentes propositions et leur professionnalisme au cours du processus de sélection."

La fédération espagnole avait accepté de voter en faveur de la réforme de la Coupe Davis à condition qu'elle organise les deux premières éditions. Son voeu a été exaucé. Pour les Français, ils devront encore un peu patienter. Lille avait été une candidate très sérieuse à l'organisation de l'événement qui n'a pas encore conquis le coeur des fans.

Avant la finale de qualification de la Coupe Davis 2019, le comité de pilotage a également décerné deux wild cards pour les finales 2019 à l'Argentine et à la Grande-Bretagne, où ils seront rejoints par les quatre demi-finalistes de la compétition 2018: Espagne, USA, France et Croatie. En février, douze autres nations valideront leur qualification. Pour rappel, la Belgique jouera au Brésil les 1er et 2 février afin de se qualifier.