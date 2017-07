L'ATP a dévoilé mercredi à Wimbledon ses projections pour le prochain classement mondial, qui sera publié au lendemain du tournoi.

David Goffin (ATP 13) connaît désormais les conséquences de son absence dans l'enceinte du All England Club cette année. Et elles ne seront pas trop dramatiques. Le n°1 belge, 26 ans, qui n'a plus joué depuis son abandon à la suite d'une vilaine chute dans les bâches du court Suzanne Lenglen, au troisième tour à Roland Garros, restera ainsi selon toute vraisemblance dans le Top 15.

Huitième de finaliste l'an dernier à Wimbledon, David Goffin voit tomber 180 points de son total de 2.785 unités. Cela le fait reculer, à l'heure actuelle, d'une petite place, que lui a subtilisée le Français Gaël Monfils (ATP 14), éliminé au troisième tour par son compatriote Adrian Mannarino (ATP 51), samedi passé. Le Liégeois pourrait en perdre une deuxième si Tomas Berdych (ATP 15), qui a profité mercredi de l'abandon de Novak Djokovic (ATP 4), blessé au bras, après un set et deux jeux, se hisse en finale au détriment de Roger Federer (ATP 5), le grand favori.

Il existe même une possibilité que David Goffin sorte du Top 15 au lendemain de Wimbledon, mais il faudrait pour cela que l'Américain Sam Querrey (ATP 28), tombeur d'Andy Murray (ATP 1) en cinq sets, remporte le tournoi! En revanche, le n°1 belge voit s'agrandir l'écart qui le sépare d'une place dans le Top 10, qu'il avait occupée pendant un mois, jusqu'au 21 mai dernier. Il compte désormais plus de 500 points de retard - 555 exactement - sur le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 11), qui dépassera le Français Jo-Wilfried Tsonga (ATP 10) suite à son accession en huitième de finale.

David Goffin a prévu de faire son retour à la compétition au tournoi ATP 250 sur terre battue d'Umag, en Croatie, du 17 au 23 juillet.