Alors qu'Adrian Mannarino tentait de se qualifier pour le troisième tour de Wimbledon, le Français a eu un accrochage avec un ramasseur de balles. Au changement de côté, alors que Mannarino retourne à sa chaise pour profiter de la minute de repos, il se trouve sur le chemin d'un ramasseur de balles. Les deux épaules se percutent et le ramasseur fait un retrait visiblement moins costaud que le joueur de tennis.

L'arbitre de la rencontre jugeant le geste répréhensible lui inflige un point de pénalité pour "comportement non-sportif". Interrogé par la presse à l'issue de la rencontre, le joueur a tenté de se défendre. "Je n'ai pas fait exprès de lui rentrer dedans. Mais c'est ce qu'elle (l'arbitre) a dû penser", a-t-il raconté.

"J'étais épuisé à ce moment-là et je regardais mon ramasseur de balles me donner mon essuie. Je marchais vers ma chaise. Au début, je ne savais même pas que le ramasseur de balles se trouvait là. Et il est venu dans ma direction et nos épaules se sont touchées", a expliqué le joueur, qui a finalement remporté la rencontre.



"Je ne crois pas qu'il se soit fait mal. Ce n'était pas un grand choc. En fait, c'est lui qui m'est rentré dedans. Je ne sais pas qui a la priorité sur le court. Est-ce que ce sont les joueurs ou les ramasseurs de balles. Peut-on faire un Wimbledon avec seulement les ramasseurs de balles? Je ne sais pas", a-t-il ajouté dans une déclaration ironique.

Toujours est-il que ce n'est pas le premier chapitre de l'histoire d'amour-haine entre Mannarino et les ramasseurs. En février dernier, à Delray Beach, le Français avait complètement pété les plombs face à Edmund. Mené 6-3 4-0, et après avoir déjà écopé d'un avertissement, le Français avait envoyé une balle vers... un ramasseur après avoir perdu un point. Décision ? Un point de pénalité contre le Français.

Il avait ensuite balancé deux balles dans le public pour finir le match sur un jeu de pénalité...