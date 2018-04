Le N.1 mondial Rafael Nadal a littéralement marché sur sa rencontre l'opposant à l'Autrichien Dominic (ATP 7/N.5) en quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo (4.872.105 euros), vendredi sur la terre battue monégasque.

Vainqueur 6-0, 6-2 en 67 minutes, l'Espagnol défiera le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 5/N.4) en demies. De retour à son tout meilleur niveau, l'Espagnol de 31 ans n'aura laissé aucune chance à son adversaire du jour. Thiem, 24 ans, est pourtant le dernier joueur à avoir battu le 'Taureau de Manacor' sur ocre, lors des quarts de finale du Masters 1000 de Rome en 2017.

'Rafa' a dominé la première manche de la tête et des épaules, l'emportant sur un cinglant 6-0 après 32 petites minutes de jeu contre le 7e mondial. Il aura fallu attendre 51 minutes pour voir Thiem marquer son premier jeu, faisant 3-1 dans la seconde manche. Nadal, qui n'a pas faibli un instant, a ensuite ponctué la rencontre sur un cinquième break (6-2).

Il retrouvera, sur la route d'un onzième sacre à Monte-Carlo, Grigor Dimitrov en demi-finales. Le Bulgare est sorti vainqueur 6-4, 7-6 (5) de sa rencontre face à David Goffin (ATP 10/N.6) plus tôt dans la journée. Ce sera le 12e duel entre Nadal et Dimitrov, le Majorquin menant 10-1 et 3-0 sur terre battue.