L'Espagnol Rafael Nadal, N.1 mondial, s'est qualifié pour les demi-finales de l'ATP-Masters 1000 de Shanghaï (dur/5.924.890 dollars), vendredi dans la mégalopole chinoise. Il a éliminé en quarts de finale, le Bulgare Griogor Dimitrov, 9e mondial, en trois sets 6-4, 6-7 (4/7), 6-3.

Le Majorquin de 31 ans a porté à quinze sa série de matchs victorieux, commencée à l'US Open. Après deux matchs facile dans le tournoi, Nadal a dû s'employer 2h32, même s'il n'a jamais perdu son jeu de service, avant de signer son 10e succès en 11 rencontres contre la 6e tête de série de cinq ans son cadet.

Nadal rencontrera pour une place en finale, qui serait sa deuxième à Shanghaï après celle perdue en 2009, le Croate Marin Cilic. Le N.5 mondial a défait plus tôt dans la journée l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas (ATP 25) 6-3, 6-4.

L'Espagnol a gagné quatre de ses cinq rencontres face à Cilic, 29 ans, dont le seul succès remonte à 2009. Vainqueur à Pékin dimanche dernier, Nadal vise une 111e finale sur le circuit. Il compte déjà 75 titres ATP dont 6 cette année: Monte Carlo, Barcelone, Madrid, Roland Garros, US Open et Pékin.

Federer domine Gasquet en deux sets et retrouvera son bourreau de l'US Open

Le Suisse Roger Federer, 2e joueur mondial, s'est qualifié vendredi pour les demi-finales du Masters 1000 de Shanghai en battant 7-5, 6-4 le Français Richard Gasquet, 31e à l'ATP.

Le Suisse, qui a dorénavant remporté 16 de ses 18 matches contre Gasquet, rencontrera pour une place en finale l'Argentin Juan Martin Del Potro (23e), vainqueur en quarts du Serbe Viktor Troicki (54e), 4-6, 6-1, 6-4.

Del Potro incertain

L'Argentin Juan Martin del Potro, 23e à l'ATP, a dominé 4-6, 6-1, 6-4 vendredi le Serbe Viktor Troicki (54e), se qualifiant ainsi pour les demi-finales du Masters 1000 de Shanghai, auxquelles il pourrait finalement renoncer en raison d'un choc au poignet gauche.

La "Tour de Tandil" s'est fait mal en début de 3e set lorsqu'il est mal retombé sur son poignet gauche après avoir déjà subi ces derniers mois une avalanche de blessures, alors qu'il doit ensuite affronter pour une place en finale Roger Federer, le N.2 mondial suisse, qui a pris le meilleur (7-5, 6-4) sur le Français Richard Gasquet (31e) lors du dernier quart de finale.

"Sur le coup j'ai senti qu'il y avait un problème mais j'ai continué à jouer en faisant des slices pour essayer de finir le match mais là, le moment est venu de voir ce que les examens montreront et ce que le docteur dira", a réagi ensuite le joueur de 29 ans.

"Ca m'inquiète un peu mais j'ai appris à gérer ce genre de choses par le passé, a poursuivi le joueur malchanceux. On va voir ce que les médecins disent et ensuite on prendra une décision. Bien sûr, j'aimerais jouer, j'aimerais être à 100% mais on va voir ce qu'il s'est passé.

A première vue, le pied de l'Argentin s'est bloqué au sol et il a trébuché avant d'amortir douloureusement la chute arrière avec son poignet gauche qui a déjà été opéré à trois reprises. Après quelques minutes d'arrêt et l'intervention du soigneur, il avait pu reprendre le jeu. Étonnamment, c'est alors qu'il avait pris le service de Troicki.

"Je suis ravi d'atteindre le dernier carré d'un tel tournoi mais à partir de maintenant c'est ma santé qui prime. J'ai subi de nombreuses blessures dans ma carrière et maintenant il est temps de prendre soin de mon corps. S'il n'y a rien de dangereux, je serai là pour jouer demain et faire de mon mieux", a-t-il ajouté.