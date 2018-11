Alexander Zverev (ATP 5) a pris la mesure du Croate Marin Cilic (ATP 7) au Masters, le tournoi réunissant les huit meilleurs joueurs de tennis de la saison, lundi à l'O2 Arena de Londres. L'Allemand s'est en effet imposé 7-6 (7/5), 7-6 (7/1) après 2 heures et 5 minutes de jeu.

A vingt-et-un ans, Alexander Zverev dispute déjà son deuxième Masters, un an après avoir été éliminé en phase de groupes malgré une victoire contre Cilic. Après une mauvaise entame de match (0-3), le droitier de Hambourg est revenu dans la course (5-5) avant de prendre les devants au terme du jeu décisif (7-5).

Se rendant coup pour coup, les deux hommes ne sont pas parvenus à se départager avant un second tie-beak. Zverev, trois titres cette saison acquis à Munich, Madrid et Washington, s'est une nouvelle fois montré le plus efficace dans les points importants. C'est la sixième victoire en six confrontations du talentueux joueur allemand contre Cilic, vainqueur de l'US Open 2014.

Plus tard dans la journée, le N.1 mondial Novak Djokovic jouera contre l'Américain John Isner dans la deuxième rencontre du groupe Guga Kuerten. Isner, 10e mondial, a profité des forfaits de Rafael Nadal et Juan Martin del Potro pour s'inviter à la grand-messe du tennis.

Dimanche, le tournoi a débuté par deux matches dans le groupe Lleyton Hewitt. Le Sud-Africain Kevin Anderson (ATP 6) a battu l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 8) et le Suisse Roger Federer (ATP 3) s'est incliné devant le Japonais Kei Nishikori (APT 9).

Mardi, Anderson affrontera Nishikori (15h) alors que Federer défiera Thiem (21h).