Toujours blessé au genou droit, l'Argentin Juan Martin Del Potro est contraint de déclarer forfait pour le Masters de Londres du 11 au 18 novembre. Tout profit pour le Japonais Kei Nishikori, 11e joueur du monde, qui va le remplacer, a annoncé l'ATP samedi.

Juan Martin Del Potro, 30 ans, n'avait plus joué le Masters depuis 2013. "C'est frustrant pour moi de ne pas pouvoir jouer à Londres", a déclaré l'Argentin, 4e joueur du monde, cité par l'ATP dans un communiqué. "C'est un tournoi très spécial et j'ai essayé tout ce qui était possible pour que mon genou aille mieux. La rééducation progresse bien, mais j'ai besoin de plus de temps".

Le Japonais, éliminé en quarts de finale à Paris-Bercy cette semaine, rejoint Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander Zverev, Kevin Anderson, Marin Cilic et Dominic Thiem.

Kei Nishikori, 28 ans, va pouvoir ainsi disputer le rendez-vous rassemblant les 8 meilleurs joueurs de la saison pour la 4e fois après avoir été demi-finaliste en 2014 et 2016, battu à deux reprises par Novak Djokovic.