Vu les derniers résultats du tournoi de Bercy, on connaît désormais les noms des qualifiés pour le prochain Masters de Londres qui se déroulera du 11 au 18 novembre.

Compte tenu du forfait de Juan-Martin Del Potro, blessé, les huit heureux élus sont Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander Zverev, Kevin Anderson, Marin Cilic, Dominic Thiem et Kei Nishikori. Si (comme il en est de plus en plus question) Rafael Nadal venait à son tour à décliner l’invitation pour l’O2 Arena, ce serait le géant américain John Isner qui occuperait sa place.

Concernant la finale de la Coupe Davis (23-25 novembre), qui mettra aux prises, sur la terre battue de Lille, la France à la Croatie (revanche du Mondial de foot), on en sait également davantage. Yannick Noah a établi une première pré-sélection où l’on retrouve Richard Gasquet, Jérémy Chardy, Lucas Pouille, Jo-Wilfried Tsonga, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. Ces six joueurs effectueront un stage de préparation à Marcq-en-Baroeul dès la semaine prochaine. Certes, le capitaine des Bleus aura encore l’occasion, par la suite, de modifier cette liste. Mais ce premier choix met clairement hors-circuit Gilles Simon, Adrian Mannarino et Gaël Monfils, qui pouvaient tous prétendre à la sélection.

Côté croate, tout semble bien plus clair. Le capitaine Zeljko Krajan s’appuiera prioritairement sur Marin Cilic (ATP 7) et Borna Coric (ATP 13) pour les matches de simples et sur le tandem Dodig-Pavic pour la rencontre de double.

Rappelons que le finale de Villeneuve-d’Ascq sera la dernière de la version classique de la Coupe Davis. Dès 2019, la formule de jeu sera complètement chamboulée avec une phase finale réunissant 18 équipes qui se aura lieu en novembre à Madrid.