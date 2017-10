Simona Halep a entamé la défense de son trône de numéro 1 mondiale et son parcours aux Masters de Singapoure par une victoire sur la Française Caroline Garcia (N.8), lors de la 2e journée lundi dans le groupe rouge.

Pour son quatrième Masters, la Roumaine, finaliste en 2014, s'est imposée face à la débutante Caroline Garcia (N.9), en deux manches et 1 heure 27 minutes de jeu: 6-4, 6-2.

Elles sont six des huit participantes à pouvoir encore prétendre terminer l'année à la place de numéro 1 mondiale. La Française n'en fait pas partie, pas plus que la Danoise Caroline Wozniacki, ex-N.1 mondiale (aujourd'hui N.6), qui participera à 27 ans à son cinquième Masters, dont elle a été finaliste en 2010 et demi-finaliste en 2009 et 2014. Wozniacki doit affronter l'Ukrainienne Elina Svitolina (N.4) lundi dans l'autre match de la poule rouge.

Chaque joueuse rencontre ses trois adversaires dans son groupe. Les deux premières de chaque poule dispute les demi-finales le samedi 28 octobre. Les autres sont éliminées.