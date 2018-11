On jouait le tie-break du deuxième set quand Alexander Zverev interrompait un point pour une raison plutôt inhabituelle... Un ramasseur de balle situé derrière Roger Federer venait de lâcher une balle sur le court et de s'y avancer pour aller la récupérer, ce qui a semble-t-il perturbé l'Allemand. Problème: l'échange était engagé après que Federer a réussi à retourner la deuxième balle de l'Allemand. Et c'était un point on ne peut plus important puisque le Suisse menait 4-3 avant les deux mises en jeu de son adversaire.L'arbitre était alors obligé de faire rejouer le point et ainsi rendre deux balles de service à Zverev, qui sortait un ace pour égaliser à 4-4 avant de remporter le jeu décisif 7-5 pour se qualifier pour la finale.Quelques minutes après sa victoire, l'Allemand s'excusait auprès du public et de Federer pour ce fait de jeu qui a pu inévitablement influencer ce tie-break.