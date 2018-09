Tennis En finale du double avec Schuurs.

Si la course s’arrêtait là, Elise Mertens et Demi Schuurs pourraient s’adonner au shopping afin de trouver leur tenue pour le gala d’ouverture des WTA Finals à Singapour. Tombeuses de Shuko Aoyama et Lidziya Marozava (4-6, 6-2, 10-3) en demi-finales à Wuhan, elles sont désormais huitième et dernière qualifiées pour le Masters.

Malheureusement, la course ne s’arrête pas là. Alors, la Belge et la Néerlandaise vont devoir défendre leur place ! Elles peuvent aussi se simplifier la tâche dès ce samedi puisque, si elles remportent le titre, elles seront officiellement qualifiées. L’enjeu et le stress vont donc être de taille. "Évidemment, on pense à Singapour ! On connaît nos points, on sait comment on doit prester et, forcément, à chaque victoire, on se dit qu’on a fait un pas de plus vers cet objectif. Mais ce n’est pas terminé, il reste encore des tournois et on va tout donner" , a confié Mertens après la belle victoire de samedi.

Si elles ne devaient pas s’imposer, ce samedi, face à Andrea Hlavackova Sestini et Barbora Strycova, il faudrait vite digérer afin d’enchaîner à Pékin.