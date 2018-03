Entre Jelena Ostapenko et Sloane Stephens, les coups gagnants devraient pleuvoir samedi.

D’un côté la championne en titre de Roland-Garros et 5e joueuse mondiale. De l’autre la championne en titre de l’US Open et 12e joueuse mondiale. Jelena Ostapenko face à Sloane Stephens, voilà un match qui s’annonce explosif entre deux joueuses spectaculaires et deux caractères bien trempés ! Une finale également en forme de rédemption pour deux joueuses qui étaient jusque-là passé à travers leur début de saison. La Lettone de 20 ans et l’Américaine de 25 ans ne se sont encore jamais affrontées sur le circuit et cette première fois s’annonce électrique : ce titre à Miami sera pour la gagnante le deuxième plus grand titre de sa carrière.

“Penko” a pour elle une puissance de tir qui a peu d’égale sur le circuit : elle est capable d’expédier des coups gagnants de tous les coins du court sans que ses adversaires aient même le temps de voir la balle partir. Elle peut aussi imposer une cadence de jeu vidéo. A Miami sur un court central très rapide, elle s’est montrée parfois injouable au fil du tournoi. Pire encore pour la concurrence, elle a pour le moment bien contrôlé son ratio coups gagnants - fautes directes. Avec sa prise de risques de tous les instants, la marge est fine entre génie et inconscience. L’ironie est que sur chaque match elle doit se rappeler d’être plus agressive ! C’est dire si le début de saison avait créé une brèche dans sa confiance. “Je dois continuer de lâcher mes coups, de saisir mes chances et je ne dois pas avoir peur de rater. Mais je me sens plus forte mentalement, plus solide aussi. J’ai beaucoup travaillé sur mes émotions dernièrement et ça paie. Je me bats sur tout, tout le temps.”

Elle devra sans aucun doute prendre le jeu à son compte, et être dans un bon jour au service, son coup faible, si elle veut éviter le piège tendu par Stephens. L’Américaine est très difficile à manoeuvrer quand elle a la tête bien dans son jeu. Puissante mais capable de se transformer en métronome, elle préfère souvent jouer la contreuse que l’attaquante. Dans ces cas-là, elle peut devenir une véritable muraille. Très athlétique, elle bouge remarquablement bien et a un vrai don pour absorber la vitesse de balle adverse et en faire ce dont elle a envie. Elle peut trouver tous les angles en revers, et son coup droit va très vite. En revanche, elle peut parfois totalement perdre son timing ou devenir trop passive. A Miami, elle a pour le moment montré le même visage que lors de sa victoire à l’US Open : hyper concentrée, rivée à sa ligne de fond, impossible à déborder. Son appétit est enfin revenu. “J’ai grandi dans le sud de la Floride, toute ma famille peut venir me voir jouer ici alors c’est forcément spécial pour moi. Je n’ai pas fini la saison dernière en bonne santé et je n’ai pas eu une super intersaison non plus donc je savais que ça allait me prendre du temps avant d’être de nouveau à 100%. Et puis j’ai retrouvé un rythme de vie normal, de nouveau structuré alors que ça devenait un peu le désordre. On voit tout de suite la différence.” Stephens a fini de fêter son US Open et Ostapenko a digéré son Roland-Garros : les deux sont prêtes à de nouveau tenter de régner sur le circuit. Et ça commence samedi.