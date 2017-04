Dominique Monami a atterri hier soir en Belgique avec une heure de retard. Malgré l’euphorie liée à la qualification des Belges pour le Top 8 mondial, elle était surtout épuisée par un festival d’émotions qui a duré 48 heures, soit le temps nécessaire pour Elise Mertens d’empocher sur la terre battue moscovite les 3 points de la victoire.

Dominique Monami, dans quel état êtes-vous au lendemain de cet authentique exploit belge en Russie ?

"Je suis vraiment vidée. Hier, j’ai coaché 7 heures de matches. Je suis connectée avec les joueuses au point de vivre à 1.000 % chaque point. Après, nous avons encore un temps pour la presse, le retour à l’hôtel, la douche, le verre avec les supporters. Je n’étais au lit qu’à 2 heures du mat. Ce matin, nous nous sommes levées tôt pour voyager toute la journée."

Derrière la fatigue physique se cache une énorme fierté…

"Bien sûr ! Cela valait le coup ! Nous sommes boostées par cet exploit en Russie. Notre performance a été encore plus solide qu’en Roumanie."

Vous revenez dans le groupe mondial 1. La Belgique est-elle à sa place dans ce Top 8 ?

"Si nous regardons le classement des autres nations, je dirais que non. Les autres équipes ont des joueuses mieux classées que nous."

Mais…

"Nous venons de battre en déplacement la Roumanie et la Russie. Les Russes sont 4e mondiales. Toutes les joueuses russes venaient de sortir de grands résultats. Elles étaient en forme. En plus, elles alignaient leurs bonnes joueuses (à l’exception de Kuznetsova). Au final, on le mérite."

On se souvient qu’en Roumanie, l’ambiance avait été électrique dès le samedi en bord de terrain. Votre voyage en Russie était-il plus calme ?

"La semaine n’a pas été évidente. Les Russes étaient très strictes avec les horaires d’entraînement. Nous avions droit à 7 tubes de balles. Pas un de plus. Nous n’avons pas rigolé. En Roumanie, l’accueil avait été chaleureux jusqu’au samedi quand nous avons commencé à gagner."

Sur un plan sportif, quels souvenirs garderez-vous de vos deux premières expériences en tant que capitaine de l’équipe de Fed Cup ?

"En Roumanie, je pointe l’exploit d’Elise Mertens qui a remporté le point décisif lors du 3e match alors qu’elle disputait sa première rencontre pour son pays. En Russie, je retiendrai la victoire collective. Même si Elise a remporté 3 points, j’ai pu aligner toutes mes joueuses."

En Coupe Davis, la Belgique peut toujours compter sur Steve Darcis. En est-il de même pour Elise Mertens en Fed Cup ?

"Elle aime la Fed Cup. Elle y connaît 100 % de réussite. Quatre matches, quatre victoires. Elle est extraordinaire. Je me reconnais beaucoup en elle au niveau de sa hargne. Pour le moment, elle donne une place importante pour la Fed Cup. Elle y prend beaucoup de plaisir."

Qu’en est-il pour Yanina Wickmayer et Kirsten Flipkens ? Sont-elles encore motivées par cette compétition ?

"Nous verrons au cas par cas. Si elles le veulent, je les accueillerai avec plaisir l’an prochain. Elles analyseront les conditions : déplacement, surface, calendrier,…"

Justement, quand auront lieu les prochains matches ?

"En août, l’ITF votera pour le calendrier de l’an prochain. Il n’est pas certain que nous jouerons en février. Bref, on a encore le temps !"

Seule certitude, le groupe mondial se compose de la République tchèque, des USA, de la Biélorussie, de la Suisse, de la France, de l’Allemagne, des Pays-Bas et de la Belgique. Quels adversaires faudrait-il mieux éviter ?

"Les Tchèques et les Américaines sont très fortes. Tout dépendra des joueuses alignées. Les sœurs Williams ne sont plus très motivées par la Fed Cup. Nous aurons une carte à jouer contre toutes nos adversaires. D’ailleurs, quand je vois les affiches des demi-finales, nous aurions eu notre place. Il est récurrent en Fed Cup de voir de nombreux désistements. Avec la Russie, chez elle, sur terre battue, nous avions un plus gros morceau que les matches de demi-finales."

Dernière question. Vous présentez une particularité. Pourquoi acceptez-vous les coaches des joueuses ?

"Cela me semble une évidence. Durant la semaine, mes filles s’entraînent avec leurs coaches. Ils les connaissent mieux que personne. J’y vois une évidente valeur ajoutée."