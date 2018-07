Gaël Monfils a confirmé en exclusivité dans La Dernière Heure/Les Sports sa présence à l’European Open d’Anvers qui se jouera du 15 au 21 octobre. À 31 ans, le Parisien en profitera donc pour disputer son premier tournoi sur le sol belge et évacuer ainsi une petite frustration qu’il traîne depuis 20 ans.

"Quand j’étais plus petit, Anvers avait accueilli la Winter Cup. Je n’avais pas été sélectionné pour y participer. J’avais été marqué par ce vide", raconte le joueur qui a remporté 7 titres ATP et qui a atteint la 6e place mondiale grâce, notamment, à des présences en demi-finale à Roland-Garros et l’US Open.

(...)