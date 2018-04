Le Serbe Novak Djokovic (ATP 13) n'a pas fait dans la dentelle au premier tour du Masters 1000 de Monte-Carlo (terre battue/4.872.105 euros). Lundi, il a balayé son compatriote Dusan Lajovic (ATP 93), s'imposant 6-0, 6-1 en 58 petites minutes de jeu.

Agressif et entreprenant, l'homme aux 12 titres majeurs a survolé la rencontre. Il devra afficher le même niveau au tour prochain car un joueur de la nouvelle génération l'attend en la personne de Borna Coric. Le Croate de 21 ans, 39e mondial, a facilement écarté Julien Benneteau (ATP 57) sur le score de 6-2, 6-3. Le Français disputait, à 36 ans, son dernier Monte-Carlo.

Double vainqueur de l'épreuve (2013 et 2015), 'Nole' arrivait à Monte-Carlo sans repères. En effet, il présentait, avant la rencontre, un ratio de trois victoires pour autant de défaites en 2018, peinant à retrouver son meilleur niveau après une blessure au coude qui l'a tenu éloigné des courts entre Wimbledon 2017 et l'Open d'Australie 2018. Séparé d'Andre Agassi et Radek Stepanek en avril, il a préparé sa saison sur ocre avec son ancien coach Marian Vajda.





Nishikori renverse Berdych dans le choc du premier tour

La rencontre entre Kei Nishikori et Tomas Berdych, tous deux anciens N.4 à l'ATP, était assurément le choc de ce premier tour au Masters 1000 de Monte-Carlo, tournoi de tennis joué sur terre battue et doté de 4.872.105 euros. C'est finalement le Japonais qui a pris le meilleur sur le Tchèque, s'imposant 4-6, 6-2, et 6-1 après 1h47 de jeu, lundi à Monte-Carlo. Longtemps touché au poignet et contraint à mettre un terme à sa saison 2017 en août, Nishikori est depuis lors retombé à la 36e place mondiale. Après avoir fait l'impasse sur l'Open d'Australie, le Japonais de 28 ans a signé une victoire probante. Il défiera au tour suivant le Russe Daniil Medvedev (ATP 49).

Berdych, 32 ans et finaliste à Monte-Carlo en 2015, n'avait plus été éliminé au premier tour de ce tournoi depuis 2009.





Goffin et Dimitrov se hissent au deuxième tour du double

Associé au Bulgare Grigor Dimitrov, David Goffin a remporté lundi son match du premier tour du double au Masters 1000 de Monte-Carlo, tournoi de tennis joué sur terre battue et doté de 4.872.105 euros.

Le N.1 belge, 10e mondial, faisait donc équipe avec Dimitrov (ATP 5 en simple) pour sa rentrée 2018 sur terre battue. Les deux hommes se sont imposés 7-6 (3), 6-2 devant les Français Adrian Mannarino et Fabrice Martin. Goffin et Dimitrov, adversaires en finale du dernier Masters remporté par le Bulgare, défieront en huitièmes de finale le Croate Ivan Dodig et l'Américain Rajeev Ram, têtes de série N.8.

Le Liégois de 27 ans connait un début de saison compliqué. Blessé à l'oeil à Rotterdam, lors de sa demi-finale contre ... Dimitrov, il avait été tenu écarté des courts pendant un mois avant de faire sa rentrée au Masters 1000 de Miami fin mars. Mais pour son retour à la compétition, il avait été dominé 6-0, 6-1 par le Portugais Joao Sousa.

Sixième tête de série du tournoi en simple, où il a d'ailleurs une demie à défendre, 'la Goff' défiera au deuxième tour le vainqueur du match entre le Canadien Denis Shapovalov (ATP 45) et le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 71).