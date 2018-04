A l'issue de sa victoire au deuxième tour du Masters 1000 de Monte-Carlo face à Tsitsipas (ATP 71), David Goffin a dissipé les inquiétudes autour de sa vision.

Jouant pendant une partie du match sur un court alternant les zones ombragées et exposées au soleil, ce qui peut être gênant pour un tennisman, il est apparu en pleine possession de ses moyens physiques. Blessé à l'œil à Rotterdam en février, il avait été tenu écarté des courts pendant un mois avant de faire sa rentrée au Masters 1000 de Miami fin mars.

Pour une place en quarts de finale, Le Belge affronte Roberto Bautista Agut (ATP 16/N.11) ce jeudi à 11h.

Rappelons que Goffin défend les points de sa demi-finale acquise de l'an dernier. Il avait cédé face à Nadal aux portes de la finale après avoir écarté Djokovic en quarts.





Goffin, le premier connecté Setteo

Setteo, le premier réseau social mondial de sports de raquette, et David Goffin ont signé un partenariat par lequel le joueur devient le premier ambassadeur de l’entreprise. "J’ai décidé de rejoindre l’équipe de Setteo, car je partage leur vision d’un monde du tennis plus digitalisé et plus connecté, qui faciliterait la recherche de partenaires ou la réservation d’un court et proposerait aux joueurs amateurs des modèles de compétitions plus dynamiques", a déclaré David Goffin. De son côté, Pierre-Emmanuel Czaja, PDG de Setteo commentait. "David est non seulement un athlète hors norme, mais il est aussi une grande personne qui partage notre vision, nos valeurs et la volonté de construire un avenir meilleur." Le but de Setteo est de connecter les 650 millions de joueurs de sports de raquette au monde.