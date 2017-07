Garbine Muguruza a ajouté son nom au palmarès de Wimbledon. L'Espagnole, 15e joueuse mondiale et 14e tête de série, a dominé Venus Williams (WTA 11/N.10) en finale, samedi, en deux sets, 7-5 et 6-0. La rencontre a duré 1 heure et 17 minutes.

Muguruza, 23 ans, disputait sa première finale sur le gazon londonien. Williams, 37 ans, est elle une habituée du All England Club. Elle a gagné le tournoi à cinq reprises et disputé trois autres finales.

Les deux joueuses s'étaient affrontées quatre fois avant cette finale. Muguruza n'avait remporté que le dernier duel, à Rome, cette année.

Le premier set était équilibré. A 4-5, l'Espagnole sauvait deux balles de set, revenait à 5-5 puis prenait l'avantage et s'adjugeait la première manche 7-5.

Dans le deuxième set, Muguruza faisait le break d'emblée, gagnait le jeu suivant et prenait à nouveau le service de son adversaire. Elle se portait ainsi à 3-0 en un quart d'heure à peine. Venus Williams ne parvenait pas à réagir. Muguruza gagnait tous les jeux suivants. Elle terminait la partie sur sa troisième balle de match: 6-0.

Muguruza décroche son quatrième titre WTA, mais surtout son deuxième en Grand Chelem. Après les tournois d'Hobart en 2014 et de Pékin en 2015, elle avait gagné Roland-Garros l'an passé. L'Espagnole succède au palmarès à Serena Williams.

Venus Williams reste elle bloquée à 49 titres, dont 7 en Grand Chelem.





La réaction de Muguruza: "Au début, je n'aimais pas le gazon..."

Garbiñe Muguruza a fait part de son peu d'attrait pour le gazon au début de sa carrière, une surface sur laquelle elle a su "s'adapter" pour décrocher samedi son premier titre à Wimbledon.

L'Espagnole espère maintenant pouvoir danser avec Roger Federer lors du traditionnel bal dimanche soir si le Suisse remporte la finale messieurs contre Marin Cilic.

Quel effet cela procure-t-il de battre les soeurs Williams en finale de Grand Chelem?

"Quand j'ai su que c'était Venus en finale, j'avais hâte d'y être. Les gens s'étaient étonnés lorsque j'avais dit la même chose pour Serena à Roland-Garros (2016). Pour moi c'était un défi de les battre en finale, après avoir grandi en regardant leurs exploits à la télévision. J'ai deux frères et je regardais beaucoup de tennis masculin aussi. Mais voir les soeurs Williams remporter autant de titres, c'était tellement marquant! C'est super de pouvoir se mesurer aux joueuses que l'on admire. C'est encore plus excitant de les battre."

Avez-vous rêvé, plus jeune, de gagner Wimbledon?

"Au début, je n'aimais pas jouer sur gazon. J'ai eu beaucoup de difficultés à m'adapter. Cela m'a pris du temps pour être à l'aise et me convaincre de m'adapter à la surface. Le fait de disputer cette première finale à Wimbledon (en 2015) a tout changé. Je me suis dit: +Maintenant, arrête de te plaindre parce que ton jeu se marie bien avec cette surface.+ Depuis, j'aime vraiment jouer sur herbe et je vois les choses du côté positif. Cela fait une énorme différence."

Défendre votre titre à Roland-Garros a semblé être un fardeau. Vous devrez encore le faire l'an prochain à Wimbledon. Cette première expérience vous rend-elle plus sereine?

"C'était difficile en effet. C'est bien de gagner mais c'est difficile quand vous revenez pour défendre ce titre. Vous savez qu'il vous faut jouer beaucoup de matches pour y parvenir. Mais c'est quand même une bonne chose. Je suis heureuse de me retrouver dans cette situation. Je suis surtout très contente d'avoir été capable de remporter un autre titre majeur. C'est quelque chose de très dur. Cela représente beaucoup pour moi et m'apporte beaucoup de confiance."

Avec quel lauréat aimeriez-vous danser dimanche soir lors du bal?

"Roger (Federer). Et sérieusement, j'aime bien (Marin) Cilic. Mais j'ai envie de voir s'il est toujours aussi élégant lorsqu'il danse (rires)."

(Propos recueillis en conférence de presse)