Garbine Muguruza a ajouté son nom au palmarès de Wimbledon. L'Espagnole, 15e joueuse mondiale et 14e tête de série, a dominé Venus Williams (WTA 11/N.10) en finale, samedi, en deux sets, 7-5 et 6-0. La rencontre a duré 1 heure et 17 minutes.

Muguruza, 23 ans, disputait sa première finale sur le gazon londonien. Williams, 37 ans, est elle une habituée du All England Club. Elle a gagné le tournoi à cinq reprises et disputé trois autres finales.

Les deux joueuses s'étaient affrontées quatre fois avant cette finale. Muguruza n'avait remporté que le dernier duel, à Rome, cette année.

Le premier set était équilibré. A 4-5, l'Espagnole sauvait deux balles de set, revenait à 5-5 puis prenait l'avantage et s'adjugeait la première manche 7-5.

Dans le deuxième set, Muguruza faisait le break d'emblée, gagnait le jeu suivant et prenait à nouveau le service de son adversaire. Elle se portait ainsi à 3-0 en un quart d'heure à peine. Venus Williams ne parvenait pas à réagir. Muguruza gagnait tous les jeux suivants. Elle terminait la partie sur sa troisième balle de match: 6-0.

Muguruza décroche son quatrième titre WTA, mais surtout son deuxième en Grand Chelem. Après les tournois d'Hobart en 2014 et de Pékin en 2015, elle avait gagné Roland-Garros l'an passé. L'Espagnole succède au palmarès à Serena Williams.

Venus Williams reste elle bloquée à 49 titres, dont 7 en Grand Chelem.