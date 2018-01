La saison a à peine démarré qu’elle confirme déjà la triste tendance de 2017. Les organismes des cadors grincent de plus en plus. Si la génération vieillissante garde la motivation d’un jeune premier, son organisme souffre des affres du temps et des répétitions des mêmes mouvements. Stan Wawrinka avait subi une opération du genou l’été dernier, il n’est toujours pas de retour. Cette fois, c’est Andy Murray qui a confirmé qu’il était passé sur le billard afin de résoudre définitivement son problème à la hanche droite.

Il a confirmé son absence jusqu’à l’arrivée de la saison sur gazon où il devrait revenir avec un programme light. "Aujourd’hui, j’ai subi avec succès une opération de la hanche droite à l’hôpital Saint Vincent de Melbourne. J’ai hâte de retourner à la compétition pour la saison sur gazon", a écrit le Britannique sur son compte Facebook.

