Depuis sa défaite face à Dominic Thiem en quart de finale du Masters 1000 de Rome la saison dernière, Rafael Nadal écrase tout sur son passage sur la terre battue. C'est bien simple, le Majorquin n'a plus perdu un seul set depuis cette sortie dans la capitale italienne et en est actuellement à 42 manches remportées consécutivement. Un record qu'il ne cesse de battre tournoi après tournoi, jour après jour.

Depuis lors et grâce à cette série, l'Ibère a remporté sa decima à Roland-Garros, a aidé l'Espagne à atteindre les demi-finales de la Coupe Davis et a signé sa première undecima à Monte-Carlo la semaine dernière.

Même si ce vendredi, il a connu une frayeur dans le second set face à Martin Klizan, le numéro un mondial se trouve au sommet de son art sur la brique pillée et la tâche s'annonce plus que coriace pour David Goffin, dixième mondial qui a atteint le dernier carré à Barcelone à chaque fois grâce à des victoires en trois sets dans des matches relativement longs.

Surface et fraîcheur sont ainsi du côté de l'Espagnol, qui dispute en outre ce tournoi sur un court à son nom, et la clé pour Goffin résidera dans la préservation le plus longtemps possible de sa mise en jeu. Car depuis le début de la saison sur terre, Nadal s'est fait maître dans l'art de breaker ses adversaires très tôt, et le plus souvent même dès le premier jeu de service de ces derniers.

Le Rocourtois n'aura cependant rien à perdre face au décuple vainqueur de l'épreuve catalane, face auquel il a l'avantage d'avoir remporté leur dernier duel. C'était lors des Masters de Londres en novembre dernier. Pour sa part, Rafa avait disposé de Goffin dans leurs deux précédents affrontements, à chaque fois sur terre battue.

Une place en finale pour affronter Tsistipas

Le Grec Stefanos Tsitsipas, 19 ans s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP de Barcelone, épreuve sur terre battue dotée de 2.510.900 euros, samedi. Tsitsipas, 63e joueur mondial, s'est joué de l'Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 11), cinquième tête de série, 7-5, 6-3. La rencontre a duré 1 heure et 36 minutes.

Tsitsipas, l'une des étoiles montantes du tennis mondial, disputera la première finale de sa carrière. Le jeune Grec réussit une excellente semaine à Barcelone, où il a aussi éliminé tour à tour l'Argentin Diego Schwartzman (ATP 17), l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas (ATP 40) et l'Autrichien Dominic Thiem (ATP 7).

Tsitsipas aura face à lui en finale soit l'Espagnol Rafael Nadal, N.1 mondial en quête d'un onzième sacre à Barcelone, soit David Goffin (ATP 10).

