Dans un entretien accordé à nos confrères du Daily Express, l'ex-vainqueur de Wimbledon (1996) s'est confié sur les deux légendes de la petite balle jaune, Rafael Nadal et Roger Federer, respectivement 2e et 3e mondiaux. "Je pense qu'ils évolueront encore deux ans sur le circuit", analyse celui qui fut n°4 à l'ATP. "Il y a de ça un an, je pensais que leur ultime saison arrivait, mais j'ai revu mon jugement".

Auréolé d'un 20e sacre en Grand Chelem lors du dernier Open d'Australie, le Maître Federer rempilera-t-il jusqu'aux JO de Tokyo en 2020? Pour le directeur du tournoi de Rotterdam (ATP 500), cela devrait se concrétiser. "Il pourrait ranger ses raquettes à l'issue de cet événement vu le plaisir qu'il prend encore à jouer. Je pense même qu'il pourrait encore engranger un titre en Majeur sur le gazon de Wimbledon", poursuit Krajicek.

Quant à Nadal qui s'est, lui, offert un 17e Roland Garros cette saison, pourrait-il lever une douzième Coupe des Mousquetaires à la porte d'Auteuil? "Tout comme pour Federer, je suis persuadé qu'il est capable de remporter un nouveau Grand Chelem sur sa surface préférée", conclut le Hollandais.