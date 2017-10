Finale explosive en vue ! Le n°1 mondial face à l’enfant terrible du tennis mondial.

La surprise est venue de Nick Kyrgios qui a battu (6-3,7-5) Alexander Zverev pourtant très en forme cette semaine. Comme avait dit Steve Darcis, "quand Nick a envie de jouer…" Venu à Pékin sans coach mais avec sa mère et son agent, le 19e mondial a été intouchable sur son service et a fait preuve de beaucoup de concentration. Peut-être que de voir Zverev qualifié pour Londres et pas lui a suffisamment piqué l’ego pour qu’il ait des choses à prouver. "J’ai très bien servi, je ne lui ai pas trop donné de rythme et surtout je ne l’ai pas laissé dicter le jeu."

Il a donc rejoint un Rafael Nadal qui n’était pas sorti ravi de sa demi-finale face à Grigor Dimitrov. Il faut dire qu’après un premier set quasiment parfait, l’Espagnol a vu son niveau de jeu décliner et il a dû se faire violence dans la manche décisive face à au Bulgare. Vainqueur en trois sets (6-3, 4-6, 6-1), Rafa n’arrivera pas rassuré face à un Kyrgios qui l’a battu à Cincinnati (6-2, 7-5).

‘J’ai eu de la chance de faire rapidement le break en début de troisième set car après un très bon premier set et des balles de 3-0 dans le deuxième j’ai totalement perdu le rythme, j’ai cessé de lâcher mes coups et suis devenu trop défensif. Mon service et mon revers m’ont totalement laissé tomber. Dans le troisième, je me suis remis à aller chercher les points."

Alors au moment de retrouver un adversaire dont le jeu ne lui revient pas vraiment, Nadal est ultra prudent.

"Il est jeune, il a beaucoup de talent et je reste sur une défaite contre lui. Ce match va être très dur, j’espère être prêt à très bien jouer. Je dois être à mon meilleur."

L’homme de Manacor disputera sa quatrième finale à Pékin, lui qui reste sur deux défaites en 2013 et 2015 des mains de Novak Djokovic avec un titre qui remonte déjà à 2005 même s’il avait gagné sur un autre stade à Pékin aux JO de 2008. Il disputera aussi sa 110e finale de simple sur le circuit ! Kyrgios, lui, jouera sa première finale à Pékin avec sans aucun doute une grande envie de tomber le patron du circuit. Le choc s’annonce spectaculaire.