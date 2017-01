Rafael Nadal n’est pas très souriant au moment du traditionnel rendez-vous d’avant-tournoi avec la presse. Depuis qu’il a mis un terme à sa saison après le Masters 1000 de Shanghai, il ne pense qu’à une chose : s’entraîner. Débarrassé de ses soucis au poignet gauche, l’Espagnol entend faire de 2017 l’année de son retour au premier plan. Cela passera par Melbourne, où il avait été éliminé par Fernando Verdasco au premier tour l’an dernier.

"Je pense que je suis prêt. Je me suis très bien entraîné pendant un mois et demi à Majorque, et j’ai fait un bon début de saison à Abu Dhabi et Brisbane."

Terminé le temps où Nadal disait qu’il jouerait tant que le plaisir d’être sur le court serait là. Deux dernières saisons très difficiles ont changé sa façon de voir les choses : après avoir gagné autant, impossible de s’amuser loin de la bataille. "Si je pensais que je ne pouvais plus être compétitif - et par compétitif, je veux dire me battre pour les mêmes choses que ces dix dernières années - alors je serais chez moi au golf ou à la pêche. Si je suis là, c’est parce que je crois que je peux encore me battre pour les choses qui me motivent."

À Melbourne, il savoure aussi la condition essentielle pour son retour : une bonne santé. "La dernière fois que j’ai joué dans de bonnes conditions - pas parfaites - était à l’US Open. Après, j’avais vraiment trop mal au poignet." S’il arrive sans blessure en Australie, il n’y est pour autant pas sans douleur : "Que voulez-vous dire par ‘sans douleur’ ? Je ne suis pas blessé mais sans douleur, ça, ça remonte à très longtemps", a-t-il souri.

En 2017, Rafa a aussi enfin accepté d’ajouter une voix à celle de son oncle Toni. Il n’a pas effectué de révolution, puisque Carlos Moya a toujours été un confident, mais tout de même : voilà un deuxième coach là où jusqu’ici seul le Tio avait la main. Qu’attend-il de ce changement ? "Carlos est un ami, on se parlait souvent et on tapait ensemble parfois aussi, mais quand il a arrêté avec Milos (Raonic) on s’est dit que ce serait une bonne option. Je sais qu’il ne veut que mon bien, qu’il me connaît très bien et qu’il connaît aussi mon jeu. Et puis il habite près de chez moi et aidera aussi à l’académie."

Pourquoi avoir attendu si longtemps avant d’intégrer un nouvel élément à son équipe ? "Tout le monde sait que je n’aime pas le changement… Je ne pouvais pas prendre cette décision rapidement, je devais en parler avec mon oncle : c’est mon coach, c’est la personne la plus décisive de ma carrière et j’ai besoin de cette stabilité. Mais il est satisfait de la décision, donc moi aussi."

Tête de série n°9, Nadal débutera son tournoi ce mardi face à l’Allemand Florian Mayer. Sa chasse est ouverte.