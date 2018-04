Le Liégeois s'est incliné face à l'ogre espagnol (6-4,6-0) malgré un premier set équitable.

David Goffin, pas plus que tous les adversaires de Rafael Nadal cette saison sur terre battue, n'est parvenu à terrasser le N.1 mondial de tennis samedi en demi-finale du tournoi ATP 500 de Barcelone. Le N.1 belge, 10e mondiale et 4e tête de série en Catalogne s'est incliné en deux manches 6-4 et 6-0 au terme de la 400e victoire de l'Espagnol sur terre battue. Nadal ne compte que 35 défaites sur cette surface, soit une moyenne de 91,9% de victoires sur ocre. La demi-finale a duré 1h22. Nadal a également prolongé sa série de sets remportés à la suite, en gagnant ses 43e et 44e manches sans interruption.

Pourtant, le Liégeois de 27 ans avait breaké d'entrée Nadal (0-1) qui lui rendit la pareille pour égaliser à 2-2. Goffin résista jusqu'à 4-4 mais cédait la manche sur son service à la 2e balle de set (6-4).

La seconde manche ne fut qu'une formalité pour le Majorquin qui a infligé une "roue de bicyclette" au Belge en 32 minutes.

Nadal mène désormais 3 victoires à 1 contre le finaliste du dernier Masters.

Comme à Monte-Carlo, le week-end dernier, Rafael Nadal visera une onzième victoire dans le tournoi de Barcelone. Il sera opposé en finale au jeune Grec de 19 ans Stefanos Tsitsipas (ATP 63), tombeur de l'Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 11/N.5) 7-5, 6-3 dans la première demi-finale. Il s'agira d'un duel inédit entre les deux joueurs.

Nadal visera un 77e titre ATP à l'occasion de sa 113e finale. Tsitsipas jouera la première finale de sa carrière.