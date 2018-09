L'absence sur blessure du N.1 mondial espagnol Rafael Nadal "change tout" pour la demi-finale de Coupe Davis entre la France et l'Espagne, ce week-end à Lille, a estimé mardi Yannick Noah, le capitaine tricolore.

"En tant que fan de tennis, je suis déçu qu'il ne vienne pas", a déclaré Noah lors d'une conférence de presse organisée au Stade Pierre-Mauroy. "En tant que capitaine, cela change tout pour la rencontre. La physionomie est totalement différente, notamment au niveau de la préparation. Quand Nadal joue, c'est quasiment deux points (assurés) pour l'Espagne... Là, ça change et il faut s'adapter".

Touché au genou droit, Nadal a été contraint à l'abandon vendredi en demi-finale de l'US Open face à l'Argentin Juan Martin Del Potro et a déclaré forfait, dès le lendemain, pour la demi-finale de la Coupe Davis. "Bien sûr on a plus de chances. Mais sur le papier, l'équipe espagnole est encore meilleure que la nôtre", a ajouté Noah.

Pour remplacer le N.1 mondial, Bruguera a fait appel à Albert Ramos, 55e joueur mondial. Il rejoint ainsi Pablo Carreno (21e), Roberto Bautista (26e), Feliciano Lopez (74e) et Marcel Granollers (101e) dans l'équipe qui aspire à faire tomber le tenant du titre. Le capitaine français s'est par ailleurs réjoui de disposer de plusieurs options car aucun joueur "ne sort du lot". Il fera ses choix en fonction des adversaires ibériques.

L'équipe de France sera composée de Lucas Pouille (19e), Richard Gasquet (24e), Benoît Paire (54e), Nicolas Mahut (150e) et Julien Benneteau (57e).

Bruguera: "Ca change beaucoup"

"J'aurais aimé jouer contre Nadal, voir ce que ça fait, être sur le court et le voir envoyer. Je n'ai jamais eu l'occasion de faire ça", a aussi regretté Noah. "J'avais établi un calendrier par rapport à mes objectifs, dont la Coupe Davis. C'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas joué Cincinnati (mi-août). Très triste de ne pas pouvoir essayer d'aider l'équipe à atteindre la finale", a tweeté Nadal samedi soir.

Avec le forfait de Nadal, quatre fois vainqueur de la Coupe Davis (2004, 2008, 2009 et 2011), l'Espagne a perdu son leader emblématique, qui lui avait apporté deux points contre l'Allemagne en quarts de finale (3-2) en avril.

"Avoir Rafa dans l'équipe ou ne pas l'avoir, ça n'a rien à voir... Ca change beaucoup, ça change tout. Mais bon, c'est comme ça. On a une très bonne équipe quand même, a jugé mardi Sergi Bruguera, le capitaine espagnol. On va se battre et voir ce qui se passe."