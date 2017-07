La nouvelle avait fuité il y a 48 heures, mais son officialisation provoque une onde sismique d’ampleur sur le circuit ATP.

Novak Djokovic, qui traînait sur les tournois sa douleur et son ennui depuis un peu plus d’un an, a mis un terme à sa souffrance en abrégeant sa saison 2017. Ironie de l’histoire, il y a tout juste un an, Roger Federer se fendait du même discours avec les effets bénéfiques qu’on connaît.

Novak Djokovic version 2017 n’était qu’une pâle copie du Djoko flamboyant des dernières saisons. Ses titres à Doha et Eastbourne ne cachent pas la triste réalité d’une saison gâchée.

En janvier, Denis Istomin avait été le premier à lui planter une banderille lors de l’Open d’Australie. Il a été imité par Nick Kyrgios (Acapulco et Indian Wells), par David Goffin (Monte-Carlo), par Rafael Nadal (à Madrid), par Alexander Zverev (à Rome), par Dominic Thiem (à Roland-Garros) et enfin par Tomas Berdych (à Wimbledon).

En abandonnant le 12 juillet après à peine plus d’un set en quarts de finale contre le Tchèque, Novak Djokovic a subi à Wimbledon son cinquième échec consécutif en Grand Chelem. Le tournoi londonien "a probablement été le plus dur pour moi en termes de douleur, qui n’a cessé de croître", a-t-il dit.

Le dernier uppercut a réveillé le Djoker qui n’avait plus d’atout dans son jeu à cause d’une douleur lancinante au coude. En perte de vitesse complète, il avait envisagé à plusieurs reprises de prendre une longue pause. Sans doute influencé par l’expérience de Roger Federer.

Hier, lors d’un Facebook live, il a confirmé qu’il ne jouerait plus aucun tournoi officiel cette année. Il fait donc l’impasse sur toute la tournée américaine avec l’US Open en point de mire, sur la demi-finale de Coupe Davis contre la France, sur la tournée asiatique et les Masters.

Pour la première fois depuis ses débuts professionnels en 2005, le Serbe manquera un tournoi du Grand Chelem.

S’il range au placard ses raquettes, il a exclu de passer sur le billard pour opérer ce satané coude. "J’ai surtout besoin de repos et de temps."

À 30 ans, il a souvent poussé son corps dans les limites pour produire un jeu stratosphérique qui lui a apporté 12 titres du Grand Chelem, un Saladier d’Argent (2013) et 68 titres dont 30 Masters Series.

Son succès à Roland-Garros en 2016 l’avait paradoxalement plongé dans une petite déprime car il lui manquait un nouveau grand objectif. De déception en déception, il a vu apparaître une douleur chronique au coude. "Je souffre depuis un an et demi. Plus je joue, pire ça devient."

Il a déjà annoncé qu’il reviendra en janvier prochain avec de hautes ambitions qui correspondent plus à son statut sur le circuit. "Je dois peut-être aussi préserver mon esprit. Le 1er janvier 2018, je serai complètement prêt pour commencer une nouvelle saison", a-t-il assuré.

Ses premiers pas avec Andre Agassi ont donc été un échec total vu que Djokovic ne pouvait pas exploiter l’ensemble de son potentiel sur le terrain. Par conséquent, il se donne encore une chance de poursuivre sa collaboration avec le Kid de Las Vegas. "Andre Agassi a accepté d’être à mes côtés durant cette période et à partir de la saison prochaine. J’ai hâte de revenir sur le court avec lui, pour travailler en profondeur sur mon jeu et voir comment je peux progresser et revenir l’an prochain encore plus fort", a conclu le Serbe.