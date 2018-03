Ils ou elles ont été à un moment de leur vie, de leur carrière sous les feux des projecteurs, à la une des journaux, devant les objectifs des photographes... Depuis, ils ont retouvé un certain anonymat, la vie de monsieur et madame tout-le-monde. Comment vivent-ils ce transfert de la lumière à l'ombre, du terrain au banc ? Que font-ils ou elles de leur vie ? Sont-ils plus heureux, plus épanouis ?





En ouverture de.... balle, c'est le benjamin des talentueux frères tennismen qui nous explique de quoi sont faites ses journées désormais !