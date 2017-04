La Russe Maria Sharapova jouera mercredi contre l'Italienne Roberta Vinci son premier match pour son retour sur le circuit après 15 mois de suspension pour dopage, au premier tour du tournoi WTA de Stuttgart, selon le tirage au sort effectué samedi.

La suspension de Sharapova prend fin officiellement mardi à minuit, et l'ancienne numéro un mondiale, qui n'est plus classée actuellement en raison de sa longue absence, entrera en lice quelques heures plus tard sans passer par les qualifications, grâce à une invitation des organisateurs du tournoi.

La Russe n'a plus joué depuis son quart de finale perdu lors de l'Open d'Australie contre l'Américaine Serena Williams, en janvier 2016 à Melbourne, où elle avait été contrôlée positive au meldonium, produit ajouté le premier jour du même mois sur la liste des substances interdites.

Sa future adversaire à Stuttgart, Roberta Vinci, est actuellement 35e au classement WTA. Vainqueur de 10 tournois WTA en simple dans sa carrière, elle fut finaliste de l'US Open 2015.

L'invitation de Sharapova à Stuttgart a suscité quelques commentaires critiques sur le circuit féminin. "Elle va pouvoir arriver mercredi et commencer son tournoi comme ça, c'est un peu bizarre pour les autres joueuses", a commenté l'Allemande Angelique Kerber, numéro un mondiale également engagée dans la compétition.

Kerber, dispensée du premier tour, rencontrera en huitième de finale la gagnante du match entre la Croate Mirjana Lucic-Baroni et la Française Kristina Mladenovic. L'Allemande ne pourra pas rencontrer Sharapova avant la demi-finale, si les deux joueuses arrivent à ce stade.